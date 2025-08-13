El invierno sigue presente en la capital peruana, pero este agosto, considerado el mes más frío del año por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), llega con una sorpresa para algunos limeños. Aunque las noches y madrugadas se mantendrán frías y con alta humedad, ciertos sectores de la ciudad disfrutarán de momentos de brillo solar que elevarán la sensación térmica por encima de lo habitual para esta temporada.

Este fenómeno estará relacionado con cambios en los patrones de viento y nubosidad, lo que permitirá que, en pleno invierno, algunos distritos experimenten temperaturas más cálidas al mediodía. A continuación, te contamos cuáles son las jurisdicciones en cuestión.

¿QUÉ DISTRITOS DE LIMA TENDRÁN BRILLO SOLAR Y TEMPERATURAS MÁS ALTAS?

De acuerdo con Jhon Cisneros, meteorólogo del Senamhi, la disminución de la intensidad de los vientos del sur favorecerá el ingreso de corrientes provenientes del norte en niveles bajos de la atmósfera. Este cambio permitirá la disipación de la nubosidad baja hacia el mediodía, generando condiciones más cálidas.

Los distritos que tendrán mayor presencia de sol son:

Zona norte y este: Puente Piedra, Carabayllo, La Molina, Ate y Santa Anita, donde los termómetros oscilarán entre los 21 °C y 22 °C.

Zona sur: Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín y San Juan de Miraflores, con temperaturas que se moverán entre los 18 °C y 20 °C.

Entre los distritos que tendrán mayor presencia de sol estan Puente Piedra, Carabayllo, La Molina, Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín. | Foto: Andina

¿SEGUIRÁ HACIENDO FRÍO EN LIMA A PESAR DEL SOL?

Aunque el brillo solar elevará la temperatura en ciertos sectores durante el día, las primeras horas de la mañana y la noche continuarán siendo frías. El Senamhi prevé amaneceres con cielos cubiertos y niveles altos de humedad, especialmente en zonas cercanas al mar. Incluso, en el sur de la ciudad podrían registrarse lloviznas ligeras en los próximos días, según recoge el diario La República.

¿QUÉ ES EL ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR Y CÓMO AFECTA AL CLIMA?

Este sistema atmosférico, descrito por la especialista Bremilda Sutizal, es semipermanente y se desplaza a lo largo del océano Pacífico, acercándose en ocasiones al continente sudamericano. Cuando se fortalece o se posiciona más próximo a la costa, provoca el ingreso de vientos del sur que generan un clima más fresco, cielos nublados, presencia de niebla y lloviznas. En esta ocasión, su debilitamiento ha permitido el ingreso de vientos del norte que favorecen los momentos soleados en Lima.

Anticiclón del pacífico sur provoca el ingreso de vientos del sur que generan un clima más fresco, cielos nublados, presencia de niebla y lloviznas. | Foto: Andina

¿QUÉ RECOMENDACIONES DIO EL SENAMHI ANTE ESTAS CONDICIONES?

La principal sugerencia es no confiarse del clima. Aunque el sol aparezca durante varias horas, la temperatura descenderá nuevamente por la tarde y noche. Por ello, se aconseja mantener el abrigo a la mano para evitar resfriados, sobre todo en días con ráfagas de viento y humedad persistente.