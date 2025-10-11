Tras el inicio de la primavera 2025, diversos distritos de Lima Metropolitana y regiones del país han experimentado el ligero aumento de las temperaturas y un intenso brillo solar, especialmente en la costa peruana. Sin embargo, pese a estas condiciones climáticas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que en las próximas horas se presentarán lluvias “de ligera a moderada intensidad”. De esta manera, el ente estatal instó a la población a tomar sus precauciones ante estas precipitaciones en una parte del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

SENAMHI PRONOSTICA LLUVIAS EN LIMA Y OTRAS REGIONES DEL PERÚ

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre varias regiones del Perú experimentarán lluvias de nivel moderado en plena primavera. Estas precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento con velocidades de hasta 35 km/h y descargas eléctricas. Las regiones posiblemente afectadas por estos eventos climáticos son: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

En el caso del norte del país, según el organismo técnico especializado en el pronóstico del tiempo, las lluvias registradas estos días se deben al trasvase de precipitaciones desde la sierra norte, un fenómeno atmosférico que provoca formación de nubosidad y lloviznas ligeras en las zonas costeras aledañas. “Se prevén acumulados de lluvia entre los 3 mm/día y 6 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, menores a los 2 mm/día en Lambayeque y La Libertad. En tanto, en la sierra norte se esperan registros entre los 10mm/día y 15 mm/día”, explicó el Senamhi.

¿QUÉ CLIMA SE ESPERA EN OCTUBRE, SEGÚN SENAMHI?

En una entrevista para la Agencia Andina, la especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Patricia Rivera, alertó que, tras la llegada de octubre, se presentarán más días soleados y temperaturas más cálidas. Es decir, habrá temperaturas máximas de hasta 24 °C y mínimas de 14 °C, sobre todo, en las noches y madrugadas. Asimismo, La Molina, Ate y Lurigancho, distritos cercanos a la cordillera, experimentarán un aumento en la temperatura, mientras que en la noche habrá un clima más frío, debido a la falta de nubosidad.

Por otro lado, Ancón, Miraflores y Lurín, comunas cercanas al litoral costero, tendrán temperaturas más moderadas. A pesar de que el organismo público indicó que octubre traerá días más soleados, la posibilidad de lloviznas esporádicas o amaneceres nublados aún existe a causa de la influencia del anticiclón del Pacífico Sur o de vórtices costeros. Sin embargo, la experta del Senamhi dejó en claro que serán fenómenos aislados y de corta duración durante el presente mes.

“En general, se espera que durante las mañanas todavía tengamos esa sensación de frío. Sobre todo, hasta los primeros 20 días, vamos a tener toda esta sensación un poco más intensa porque recordemos que acabamos de dejar el invierno; entonces, como es un periodo de transición, todavía va a ser gradual. Mientras más nos acerquemos al verano, a principios de diciembre, vamos a empezar a sentir un poco más calor”, explicó Rivera.