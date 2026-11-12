A medida que la inteligencia artificial se incorpora a más empresas y asume un número creciente de actividades, la capacidad de dirigir equipos y tomar decisiones estratégicas continúa siendo fundamental para las organizaciones. En lugar de restar oportunidades a los profesionales de Administración, los avances tecnológicos están reforzando la importancia de contar con especialistas que integren liderazgo, visión empresarial y planificación en un mercado marcado por la transformación constante. Los indicadores laborales reflejan este escenario. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), elaborada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Administración ocupará el segundo lugar entre las carreras universitarias con mayor demanda de trabajadores en 2026. La proyección contempla más de 3.800 puestos disponibles en compañías formales del sector privado, una cifra que solo será superada por la demanda de profesionales de Ingeniería de Sistemas y Cómputo.

Las compañías necesitan profesionales con visión estratégica

El aumento de las oportunidades laborales está relacionado con los cambios que experimentan las organizaciones. Actualmente, las empresas buscan especialistas que sepan analizar datos, coordinar equipos de distintas áreas y transformar los objetivos comerciales en resultados concretos. Esto supone dejar atrás el modelo tradicional del administrador dedicado exclusivamente a labores operativas.

Liliana Lazo, directora de la Carrera de Administración de la Universidad de Lima, explica que esta evolución responde a las nuevas exigencias del entorno empresarial.

“Esta demanda no es casual. Las empresas atraviesan procesos de formalización, digitalización y expansión hacia nuevos mercados, y todos esos procesos requieren profesionales que sepan traducir la estrategia en resultados concretos. La gestión es aún una competencia fundamental porque ninguna transformación tecnológica prescinde de quien la organiza, la mide y la sostiene en el tiempo”.

La IA agiliza procesos, pero las decisiones siguen dependiendo de las personas

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial está permitiendo a las compañías procesar grandes cantidades de datos, optimizar actividades y disminuir el tiempo empleado en labores rutinarias. Pese a estos avances, establecer los objetivos de una organización y definir las acciones para alcanzarlos sigue requiriendo criterio y evaluación humana.

Desde la perspectiva de Lazo, este panorama fortalece la participación de los administradores en las decisiones empresariales.

“La IA automatiza tareas, pero no decisiones humanas. Un algoritmo puede optimizar un proceso, pero una persona tiene que definir hacia dónde va la organización. Ese es justamente el terreno del administrador: contar con pensamiento sistémico y crítico, toma de decisiones de largo plazo, visión estratégica y liderazgo”.

Ante estas nuevas exigencias, los profesionales de Administración necesitan complementar su formación empresarial con conocimientos tecnológicos. El manejo de datos, las aplicaciones de inteligencia artificial y las herramientas digitales debe ir acompañado de capacidades como comunicación, dirección de equipos, solución de problemas y adaptación a diferentes circunstancias.

Esta preparación les permite desenvolverse en campos diversos, entre ellos finanzas, marketing, recursos humanos, comercio internacional, logística, operaciones, innovación, modernización tecnológica y proyectos relacionados con la sostenibilidad.

Conocer todas las áreas del negocio marca la diferencia

Los constantes cambios en el mundo empresarial hacen necesario contar con profesionales que comprendan cómo funciona una compañía en su conjunto. Tener conocimientos de sus diferentes áreas permite identificar oportunidades, anticiparse a posibles dificultades y asumir funciones de mayor responsabilidad.

Al respecto, la especialista considera que la formación académica debe proporcionar una base que permita afrontar los desafíos del mercado antes de concentrarse exclusivamente en la experiencia laboral.

“La práctica es importante, pero necesita estar acompañada de fundamentos sólidos. Un profesional que comprende cómo funcionan los negocios y cómo se conectan sus distintas áreas tiene mayores herramientas para adaptarse a los cambios del mercado”.

Administradores asumen nuevas responsabilidades dentro de las empresas

La transformación digital también está modificando las funciones tradicionales de estos profesionales. Su trabajo ya no se limita a controlar actividades o verificar el cumplimiento de procedimientos, sino que incorpora el diseño de estrategias, la evaluación de resultados y la orientación de decisiones que pueden determinar el futuro de una organización.

Por esta razón, combinar conocimientos administrativos con competencias tecnológicas y habilidades de liderazgo será cada vez más importante para quienes busquen destacar en el mercado laboral. Las empresas necesitan profesionales preparados para impulsar cambios, desarrollar nuevas oportunidades y mantener su competitividad.

En palabras de Liliana Lazo: “El administrador ha pasado de ser quien ejecuta procesos a quien diseña, interpreta y decide sobre ellos. La IA nos da información en tiempo real y libera tiempo operativo; ese tiempo debe traducirse en más pensamiento estratégico, no en menos administradores”.