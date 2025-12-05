El panetón, ícono tradicional de la Navidad en Perú, se ha consolidado como un elemento cultural de gran arraigo, situando al país como el mayor consumidor mundial de este dulce. Según estadísticas recientes, cada peruano consume en promedio 1,1 kilogramos de panetón al año, manteniéndonos a la cabeza a nivel global.

¿Qué país consume más panetón en el mundo y en qué posición está Perú?

Aunque Italia es el lugar de origen del panetón, no es el país que más lo consume. El consumo anual per cápita en Italia alcanza apenas 0,8 kilogramos, quedando por debajo de Perú. A pesar de su historia, este dulce se consume principalmente en algunas regiones y no ha logrado la misma popularidad que en tierras peruanas.

Por su parte, Brasil, con su importante comunidad de descendientes de italianos, también mantiene viva la tradición del panetón. No obstante, incluso con esta influencia cultural, el consumo promedio por persona en Brasil sigue siendo menor que en Perú.

Otros países de América Latina como Chile y Argentina también han adoptado el panetón como parte de sus celebraciones navideñas, aunque su consumo no es tan extendido como en Perú y Brasil.

Diversos factores han convergido para explicar por qué Perú es el principal consumidor de panetón a nivel mundial.

¿Por qué hay alto consumo de panetón en el mundo?

Producción local e innovación: Las empresas peruanas han logrado entender las necesidades de los consumidores y han creado productos adaptados a sus gustos, con sabores y presentaciones innovadoras.

Accesibilidad económica: Los panetones en Perú son accesibles para todos los bolsillos, lo que ha permitido que se conviertan en un producto de consumo masivo.

Campañas publicitarias efectivas: Las estrategias de marketing han sido clave para impulsar el consumo masivo de panetón, vinculándolo con tradiciones y celebraciones.

Qué empresa destaca en la venta de panetones

Nestlé ha sabido adaptarse a las preferencias de los consumidores peruanos, consolidándose como líder del mercado de panetones con un 41% de participación. Marcas suyas como D’Onofrio, Buon Natale y Chocotón han logrado este éxito gracias a estrategias innovadoras que van más allá de la calidad del producto.

Iniciativas como el lanzamiento de ediciones limitadas inspiradas en series populares y campañas promocionales en plataformas digitales han permitido fortalecer el vínculo emocional con los consumidores y extender el consumo del panetón a lo largo del año.