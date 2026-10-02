Cuando se habla de los países con mayores niveles de obesidad, la imagen suele dirigirse hacia Estados Unidos o las naciones más prósperas del Golfo. Sin embargo, las estadísticas internacionales muestran un escenario muy distinto al imaginado por muchos. Un amplio análisis mundial, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Colaboración sobre Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles, revela una realidad que llama la atención. El estudio, publicado en The Lancet, examinó la prevalencia de obesidad entre personas de 20 años o más. Los resultados colocaron al Pacífico insular en el centro de este problema.

De acuerdo con esta investigación, nueve de los diez países con mayor prevalencia de obesidad tanto en mujeres como en hombres pertenecen a las islas del Pacífico. La cifra modifica la percepción habitual sobre dónde se concentra con mayor intensidad este fenómeno de salud pública. Detrás de los porcentajes aparecen pequeñas naciones insulares que enfrentan una realidad nutricional muy diferente a la que suele asociarse con las grandes potencias económicas. El análisis internacional permitió dimensionar la magnitud del problema en esta región. Así, el mapa mundial de la obesidad revela un panorama que sorprende por la concentración de casos en el Pacífico.

Estos son los países que tiene una mayor población de obesos cuya magnitud sobrepasa el 50%

En medio de Polinesia y Micronesia, varias pequeñas naciones insulares enfrentan una realidad que ha encendido las alertas en materia de salud pública. El cambio en los hábitos alimentarios aparece como uno de los principales factores, marcado por el retroceso de las dietas tradicionales y el mayor consumo de productos procesados importados. A ello se suma una transformación de las actividades cotidianas, cada vez menos exigentes físicamente. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud permiten dimensionar la magnitud de este escenario. El listado está encabezado por territorios del Pacífico.

Samoa Americana ocupa el primer lugar, con 75,9 % de adultos con obesidad, seguida por Tonga, con 73,8 %, e Islas Cook, con 72,4 %. En el cuarto puesto aparece Nauru, con 71,4 %, mientras Tokelau registra 70,7 % y Niue alcanza 66,9 %. Los porcentajes corresponden a personas de 18 años o más y provienen de estimaciones de la OMS. Detrás de cada cifra se encuentra una población que ha experimentado profundos cambios en su alimentación y estilo de vida. Así, estas islas del Pacífico concentran algunas de las mayores prevalencias de obesidad registradas a nivel mundial.

¿Cuál es la razón por lo que estos países encabezan la lista de mayor obesidad en el mundo?

En las seis naciones del Pacífico aparece un patrón que se repite pese a las distancias que las separan. Sus poblaciones, pequeñas y aisladas geográficamente, han incrementado su dependencia de productos procesados e importados a medida que disminuyeron actividades tradicionales como la agricultura y la pesca. Con el paso de los años, este cambio modificó la alimentación cotidiana de sus habitantes. El sobrepeso y la obesidad comenzaron a ganar presencia entre personas de distintas edades. Junto a ello, también crecieron las enfermedades no transmisibles vinculadas con la dieta.

La transformación no ocurrió de manera aislada, sino en medio de condiciones que dificultan el acceso habitual a alimentos frescos. La limitada disponibilidad de tierras cultivables representa una de las barreras para producir alimentos localmente. A esto se suman los elevados costos de transportar productos frescos hasta estas comunidades insulares. En contraste, los alimentos importados de larga duración suelen ofrecer una alternativa más accesible y práctica. Este conjunto de factores terminó modificando los hábitos alimentarios de la región y contribuyendo a un escenario de salud cada vez más complejo.

¿Qué vienen haciendo las organizaciones de la salud en el mundo para apoyar a estos países en su población obesa?

Ante el avance de la obesidad y las enfermedades no transmisibles, los organismos internacionales comenzaron a reforzar sus esfuerzos en las islas del Pacífico. El trabajo de la Organización Mundial de la Salud cuenta con respaldo financiero de la Unión Europea y Nueva Zelanda para impulsar acciones frente a esta problemática. A través de su División de Apoyo Técnico del Pacífico, la OMS brinda además asistencia adaptada a las necesidades de 21 países y territorios insulares. Las iniciativas buscan responder a una realidad marcada por profundos cambios alimentarios. Sin embargo, modificar esta tendencia representa un desafío que requiere tiempo.

Décadas de transformación en economías altamente dependientes de los alimentos importados han dejado hábitos difíciles de cambiar. El acceso limitado a productos frescos y la presencia de alimentos procesados continúan condicionando la alimentación de estas poblaciones. Por ello, las medidas impulsadas por organismos internacionales enfrentan obstáculos económicos, geográficos y sociales. El proceso para recuperar prácticas alimentarias más saludables avanza de manera gradual y no ofrece resultados inmediatos. Mientras tanto, estas seis naciones continúan registrando algunas de las tasas de obesidad más elevadas del panorama mundial.

Estas son las cifras de otros países que padecen de obesidad en su población que genera preocupación

El panorama mundial de la obesidad también alcanza a países de gran tamaño y economías desarrolladas, aunque sus porcentajes se ubiquen por debajo de los registros de las islas del Pacífico. Entre los territorios con mayores tasas de obesidad adulta aparecen Samoa Americana, Nauru, Tokelau, Islas Cook, Niue, Tonga, Tuvalu, Samoa y Polinesia Francesa. Estados Unidos también figura entre los diez primeros de acuerdo con este indicador. La presencia de una nación tan extensa evidencia que el fenómeno no se limita a pequeñas comunidades insulares. El problema se extiende a sociedades con realidades económicas y geográficas muy distintas.

En Oriente Medio, las estadísticas muestran otro escenario marcado por elevados niveles de obesidad entre la población adulta. Qatar registra una tasa de 40,79 %, mientras Kuwait alcanza 38,88 % y Arabia Saudita llega a 38,13 %. Aunque estos porcentajes son menores que los observados en varias islas del Pacífico, representan una proporción significativa de sus habitantes. Entre los factores asociados aparecen la rápida urbanización, el predominio del automóvil y el creciente consumo de alimentos elegidos por conveniencia. Así, los cambios económicos y sociales también han transformado los hábitos cotidianos en esta región.

El Perú sobre la situación de la población obesa se tiene consideración en las cifras del INEI

En el Perú, las cifras empiezan a dibujar un escenario que ya no pasa inadvertido. Según los datos más recientes del INEI, el 25,7 % de los peruanos de 15 años a más vive con obesidad, es decir, aproximadamente uno de cada cuatro. La cifra adquiere mayor relevancia al mirar hacia atrás: en 2019 era de 22,3 %, lo que representa un incremento de 3,4 puntos porcentuales en apenas cinco años. Las mujeres registran una tasa de 29,9 %, frente al 21,1 % de los hombres. Y entre todas las edades, el grupo de 40 a 49 años concentra el porcentaje más elevado, con 37,6 %.

El mapa también revela que la obesidad no se distribuye de la misma manera a lo largo del territorio nacional. La Costa registra el porcentaje más alto, con 29,6 %, mientras que la Selva alcanza 20,3 % y la Sierra 18,3 %. La diferencia se vuelve aún más visible al comparar las ciudades con el campo: en las zonas urbanas la tasa llega al 27,9 %, mientras que en el área rural se sitúa en 15,6 %. Frente a las cifras extremas de algunas islas del Pacífico, donde la obesidad supera el 60 %, el Perú todavía aparece a considerable distancia. Sin embargo, el aumento registrado en los últimos años deja una señal que invita a mirar el problema con mayor atención.