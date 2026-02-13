¿Quién tiene más habitantes en 2026? Estos países encabezan la lista: sorprendentemente China no está

Según el último Informe sobre las Ciudades del Mundo de ONU-Hábitat, África y Asia son dos de las regiones más pobladas del mundo, donde se proyecta que el crecimiento urbano pase del 56 % al 68 % hacia 2050. Mientras tanto, la población mundial sigue en aumento con casi 80 millones de habitantes cada año. En ese sentido, una destacada plataforma reveló el ranking de los países con mayor población a nivel mundial, en la que no lidera China. Frente a estos estudios, muchas personas se han preguntado cuál es el país con más habitantes del mundo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON MAYOR POBLACIÓN EN EL MUNDO?

De acuerdo con las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial seguirá en aumento durante los próximos 50 o 60 años y alcanzaría un pico cercano a los 10 300 millones de personas hacia mediados de la década de 2080; aunque, la cifra descendería a unos 10 200 millones de ciudadanos hacia finales de siglo. Por su parte, a través de la página web ‘World Population Review’, compartido por National Geographic, reveló el listado de los países con más habitantes en el mundo hasta el 2024, donde la India encabeza el listado. Se espera que en los próximos meses se actualice el ranking, tal como se realiza cada dos años:

India : 1 441 millones

¿CÓMO ES EL EDIFICIO DE 10 PISOS QUE SE CONSTRUYÓ EN CASI 30 HORAS EN CHINA?

A través de varios videos difundidos por Broad Group en las redes sociales ha puesto en el ojo público una vez más a China por una asombrosa y rápida construcción de un edificio de 10 pisos en solo 28 horas y 45 minutos. Y es que, el sistema que utilizan los profesionales consiste en producir gran parte de la estructura en plantas industriales y luego trasladarla al sitio de la obra. En ese espacio se elaboran los componentes, se verifican sus dimensiones y se acondicionan para que el montaje sea rápido, organizado y con un menor margen de error posible.

De esta manera, los pequeños módulos, elaborados con acero B-Core y compuesto por dos placas externas de acero inoxidable que recubren un núcleo de tubos de acero, son elevados con grúas hasta ponerlos en su posición, lo que convierte en una construcción más sostenible. Además, presenta una elevada resistencia a la corrosión y, gracias a su gran ductilidad, tolera mejor los movimientos sísmicos. Es importante mencionar que no es la primera vez que se implementa este tipo de infraestructura en China, ya que también se utilizó durante la pandemia del Covid-19 como hospitales de emergencia, según comparte el diario As.