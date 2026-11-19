Si tienes dinero ahorrado y no tienes previsto utilizarlo durante los próximos meses, podrías encontrar en los depósitos a plazo fijo una alternativa para obtener ganancias sin necesidad de realizar inversiones complejas. Actualmente, bancos, financieras y cajas municipales y rurales compiten por atraer nuevos clientes mediante tasas de interés que varían según la entidad y el tiempo que permanezca el dinero depositado. Algunas instituciones ofrecen rendimientos superiores al 6% anual, mientras que otras presentan porcentajes más bajos. Por ello, antes de elegir dónde guardar tus ahorros, resulta importante comparar las opciones disponibles y conocer qué condiciones implica este producto. Descubre cuáles son las entidades que ofrecen los mayores intereses, cómo funcionan estos depósitos y hasta qué monto están protegidos tus fondos.

¿QUÉ ENTIDADES FINANCIERAS OFRECEN LAS MEJORES TASAS PARA DEPÓSITOS A PLAZO FIJO?

Según la información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Caja Piura ocupa el primer lugar del ranking, con una tasa de interés promedio anual de 6.23% para depósitos en soles a más de 360 días. A continuación, conoce las tasas que ofrecen las 33 entidades financieras incluidas en la lista:

Caja Piura: 6.23%. Banco Efectiva: 5.92%. Caja Incasur: 5.91%. Caja Los Andes: 5.90%. Caja Paita: 5.76%. Financiera Confianza: 5.68%. Financiera Proempresa: 5.63%. Caja Maynas: 5.50%. Financiera Surgir: 5.48%. Caja Cusco: 5.46%. Caja Lima: 5.46%. Financiera InFinance XP: 5.41%. Caja Ica: 5.22% Caja Huancayo: 5.18%. Caja Arequipa: 5.16%. Caja Tacna: 5.04%. Financiera Qapaq: 4.95%. Caja Prymera: 4.94%. Banco GNB: 4.85%. Banco Compartamos: 4.75%. Caja del Santa: 4.61%. Mibanco: 4.53%. Banco Ripley: 4.25%. Caja Trujillo: 4.05%. Caja Cencosud Scotia: 4.00%. Interbank: 3.94%. Bancom: 3.80%. Scotiabank: 3.61%. Banco Falabella: 3.59%. BBVA: 3.55%. BanBif: 3.46%. Banco Santander: 3.36%. BCP: 2.81%.

Los porcentajes corresponden a las tasas promedio anuales publicadas por la SBS. Para bancos y financieras, la información tiene como fecha de referencia el 5 de agosto de 2026; en el caso de las cajas municipales y rurales, los datos corresponden a junio de ese año, segun informa Andina.

¿CÓMO FUNCIONA UN DEPÓSITO A PLAZO FIJO Y QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Es un producto financiero mediante el cual una persona entrega su dinero a una entidad durante un periodo determinado y recibe intereses según la tasa acordada. La SBS precisa que el titular no puede disponer libremente de esos fondos antes del vencimiento sin asumir las condiciones establecidas en el contrato.

Antes de contratarlo, considera tres aspectos:

Plazo: determina cuánto tiempo puedes mantener tu dinero sin utilizarlo.

Intereses: compara las tasas de diferentes entidades.

Retiros anticipados: revisa las penalidades por retirar tus fondos antes del vencimiento.

¿HASTA CUÁNTO DINERO ESTÁN PROTEGIDOS TUS AHORROS?

Los depósitos realizados en entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuentan con el respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Para el periodo de junio a agosto de 2026, la cobertura alcanza los S/120,000 por persona y por entidad financiera.

Esto significa que, si una institución financiera quiebra, los ahorros están protegidos hasta el límite establecido por el fondo. Quienes tengan ahorros superiores pueden distribuirlos entre distintas instituciones para acceder a la cobertura correspondiente en cada una.

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