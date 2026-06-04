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Tres de cada diez procesos de selección ejecutiva en el Perú se inician por una recomendación directa, según estimaciones basadas en operaciones locales. (Foto: Andina)
Tres de cada diez procesos de selección ejecutiva en el Perú se inician por una recomendación directa, según estimaciones basadas en operaciones locales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tres de cada diez procesos de selección ejecutiva en el Perú se inician por una recomendación directa, según estimaciones basadas en operaciones locales. La cifra pone en evidencia un mecanismo que opera en paralelo a las plataformas de empleo y que, a diferencia de estas, no se activa con un clic: se acumula con años de consistencia y resultados verificables.

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