Durante la implementación del teletrabajo obligatorio para oficinas públicas de Lima Metropolitana y Callao, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anunció que ciertas labores se desarrollarán de manera presencial o híbrida, con el objetivo de asegurar que los servicios fundamentales no sufran paralizaciones. La decisión responde a la emergencia provocada por la reducción en la disponibilidad de gas natural y fue formalizada el 7 de marzo de 2026 a través del Comunicado N.° 002-2026, dejando claro qué actividades deberán mantener presencia física mientras dure la medida. Según lo detalló la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), los directores de cada institución deberán determinar qué cargos exigen asistencia física, implementando esquemas u otras estrategias que garanticen la continuidad de las operaciones trascendentales del Estado. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación.

Reniec, EsSalud y más: descubre qué entidades no cerrarán durante la semana de trabajo remoto

Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

Ministerio de Salud (Minsa)

Seguro Social de Salud (EsSalud)

Indecopi

Sunafil.

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

Osinergmin

Centros de Emergencia Mujer (CEM)

¿Se viene el alza de luz en Perú? Osinergmin contesta tras crisis de gas natural

El pasado 1 de marzo, una noticia sorprendió a muchos peruanos tras conocerse que se produjo una deflagración en el ducto de Camisea, operado por la empresa privada Transportadora de Gas del Perú, en la región Cusco. Esto, sin duda, generó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficialicé el Estado de Emergencia en el suministro de gas a nivel nacional, estableciendo ciertos límites para el abastecimiento del Gas Natural Vehicular (GNV) exclusivamente para un sector de la población. Sin embargo, en medio de la crisis energética e incertidumbre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se pronunció sobre el impacto económico que podría generarse en los recibos de luz ante la falta de suministro de gas natural en el país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

Luego de la fuga y posterior deflagración ocurrida en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, el estado de emergencia establecido por el Ministerio de Energía y Minas prioriza el abastecimiento de GNV para sectores como el transporte público, los hogares y los pequeños comercios. Precisamente, Aurelio Ochoa, presidente interino de Osinergmin, declaró para RPP y sostuvo que la crisis energética que se vive en el país no perjudicará a las familias peruanas debido a que son usuarios regulados, así como los usuarios residenciales que cuentan con contratos de mediano y largo plazo con tarifas previamente establecidas. Sin embargo, el especialista en hidrocarburo explicó que estas empresas podrían verse afectadas con un aumento en sus precios, ya que son considerados usuarios no regulados. “Independientemente de si sube o baja el precio de la energía, ellos ya tienen contratos que aseguran un precio y eso nos garantizan que los hogares no tengan ese impacto”, dijo Ochoa.

Ahorra tiempo y dinero: la app de Osinergmin para encontrar combustible en Lima

A nivel nacional, el uso de combustible reviste de suma importancia para los conductores peruanos que ahora se encuentran inmersos en una crisis energética por la cual vienen buscando acceder a los mejores precios de dicha sustancia.

En ese sentido, hoy “Facilito” desarrollado por parte del Osinergmin, se termina convirtiendo en aquel aplicativo, y también página web, a partir de las cuales tanto usuarios como transportistas, comerciantes y toda persona interesada en tomar decisiones informadas acerca del costo de la gasolina, por ejemplo.

Disponible para dispositivos móviles Android, iOS, e incluso desde internet a través de cualquier navegador, dicha herramienta gratuita además te brinda la chance de localizar estaciones de servicio y distribuidores, y hasta generar denuncia puntual, y registrar incidencias en lo que respecta a servicios de energía brindados por parte de diversas empresas o entidades.

Si te interesa consultar precios y servicios energéticos en un solo lugar, haz uso de “Facilito” de la siguiente forma, y considerando los pasos que comparte el Osinergmin oficialmente:

Página web

- Ingresa a www.facilito.gob.pe

- Selecciona el tipo de combustible

- Elige el departamento donde estás ubicado

- Selecciona la provincia, distrito y tipo de producto

Con respecto a la descarga de “Facilito” como aplicativo, resulta importante destacar que el Osinergmin lo permite gratuitamente desde Google Play, y un App Store creado por Apple para dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad.