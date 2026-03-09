Por Redacción EC

Durante la implementación del teletrabajo obligatorio para oficinas públicas de Lima Metropolitana y Callao, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anunció que ciertas labores se desarrollarán de manera presencial o híbrida, con el objetivo de asegurar que los servicios fundamentales no sufran paralizaciones. La decisión responde a la emergencia provocada por la reducción en la disponibilidad de gas natural y fue formalizada el 7 de marzo de 2026 a través del Comunicado N.° 002-2026, dejando claro qué actividades deberán mantener presencia física mientras dure la medida. Según lo detalló la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), los directores de cada institución deberán determinar qué cargos exigen asistencia física, implementando esquemas u otras estrategias que garanticen la continuidad de las operaciones trascendentales del Estado. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta situación.