La antroponimia es la rama de la onomástica que estudia los nombres propios de las personas, como nombres, apellidos y sobrenombres. De hecho, su importancia radica en que permite comprender aspectos históricos, culturales, lingüísticos y sociales de distintas comunidades y épocas. Sin embargo, es común que las personas se cuestionen sobre el origen de sus apellidos o las raíces familiares, las cuales podrían provenir de determinada región, país o continente. Frente a esta particular situación, ha surgido una plataforma que permite conocer más sobre la procedencia de estos nombres, lo cual ha sorprendido a más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SABER EL ORIGEN DEL APELLIDO?

Ante la curiosidad por conocer el origen de un apellido, la plataforma Geneanet (LINK) se posiciona como una de las principales opciones para indagar más sobre su procedencia e historia familiar. La página web muestra un mapa mundi con la distribución geográfica de los apellidos generado con la información de millones de personas. Asimismo, despliega una línea de tiempo que permite seguir la evolución de la distribución geográfica de un apellido a través de los años. Al revisar los registros históricos, se pueden identificar las localidades donde aparecen las referencias más antiguas vinculadas a ese linaje.

Eso no es todo, el mapa de calor, por su parte, señala las zonas con mayor concentración de usuarios registrados o con más coincidencias de un mismo apellido. Esta información proviene de la herramienta de árboles genealógicos de Geneanet, especializada en genealogía, etimología y antroponimia, que reúne datos de más de 9 000 millones de personas gracias a los aportes de sus usuarios. Además, la plataforma ofrece una breve explicación sobre el origen y la etimología del apellido consultado, lo que ayuda a comprender mejor sus raíces históricas y culturales, conforme comparte 20 Minutos.

¿CÓMO EVITAR EL ROBO DE UNA CUENTA DE WHATSAPP MEDIANTE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN?

De acuerdo con Infobae, los ciberdelincuentes utilizan diferentes métodos para robar información valiosa a las personas a través de enlaces o supuestas conversaciones con algún familiar o amistad. En este caso, el delincuente suplanta una identidad utilizando el mismo número telefónico y foto de perfil para escribirle a su víctima con el fin de solicitar ayuda o una transferencia de dinero de manera urgente a una tercera persona. Esto genera que la persona entre en confianza y es en ese momento cuando el delincuente intenta registrar el número de la víctima en otro dispositivo mediante el código de verificación que se envía por mensaje de texto o a través de la misma aplicación. Al acceder a dicho código proceden a asociar la cuenta a un aparato bajo su control y desplazar al usuario legítimo.

Por lo general, la información personal que contiene la cuenta es ofrecida a los mercados ilegales para seguir cometiendo una serie de delitos o extorsiones. Desde Infobae señalan que es importante no compartir el código de verificación con ninguna persona, además de activar la verificación en dos pasos, a fin de añadir un PIN adicional como capa extra de seguridad para ingresar a la cuenta y, por último, establecer como predeterminado para iniciar sesión la huella digital o el reconocimiento facial. “Las conversaciones pueden contener datos personales, fotografías, documentos e incluso información bancaria o laboral”, indica desde la plataforma.