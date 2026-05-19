Por Redacción EC

La antroponimia es la rama de la onomástica que estudia los nombres propios de las personas, como nombres, apellidos y sobrenombres. De hecho, su importancia radica en que permite comprender aspectos históricos, culturales, lingüísticos y sociales de distintas comunidades y épocas. Sin embargo, es común que las personas se cuestionen sobre el origen de sus apellidos o las raíces familiares, las cuales podrían provenir de determinada región, país o continente. Frente a esta particular situación, ha surgido una plataforma que permite conocer más sobre la procedencia de estos nombres, lo cual ha sorprendido a más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.