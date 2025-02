El Día del Amor es una fecha en la que celebramos las relaciones de pareja, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente significa el amor saludable. No todo lo que se siente intenso es amor, y en muchas ocasiones, la costumbre o el miedo a estar solos nos hacen mantener relaciones que nos lastiman.

Según Kat Freyre, terapeuta transpersonal y fundadora del programa mujer valiente, estas son seis señales claves que indican que una relación ya está gastada y está causando un daño emocional a las personas involucradas.

“Si al leer estas señales identificas patrones en tu relación, prioriza tu amor propio para poder crecer como persona. En este Día del Amor, regálate la posibilidad de reflexionar y priorizar tu bienestar. El primer gran amor siempre debe ser hacia ti mismo”, indicó la especialista.

No poder conversar ciertas cosas con tu pareja

Si sientes que no puedes hablar libremente con tu pareja por miedo a su reacción, si cada conversación se convierte en una discusión o si tus emociones son minimizadas, es una clara señal de alerta. En una relación sana, el diálogo fluye con respeto y comprensión.

Control y manipulación

El amor nunca debe ser sinónimo de dominio. Si tu pareja decide con quién puedes hablar, cómo debes vestirte o intenta controlar cada aspecto de tu vida, estás en una dinámica de poder desequilibrada. Amar es confiar, no imponer.

Celos

Los celos en pequeña medida pueden parecer normales, pero cuando se vuelven una constante, reflejan inseguridad y desconfianza. Si tu pareja revisa tu teléfono, te cuestiona sin razones o te hace sentir culpable por interactuar con otras personas, es momento de poner límites.

Te falta el respeto

Cuando hay insultos, burlas disfrazadas de bromas, humillaciones o críticas destructivas, el vínculo se deteriora. Nadie merece estar en una relación donde se sienta menospreciado o ridiculizado.

No tienes espacios para ti mismo

Si sientes que sin tu pareja no puedes ser feliz, que la idea de estar solo te aterra o que has dejado de lado tu vida personal por mantener la relación, podrías estar en un lazo de dependencia emocional. Una pareja debe acompañar, no llenar vacíos internos.

Intensidad poco balanceada

Si la relación está llena de altibajos extremos, momentos de intensidad y amor seguidos de discusiones y distanciamientos, eso es una complicación. Este ciclo puede ser emocionalmente agotador y crear una sensación constante de incertidumbre.