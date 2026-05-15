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¿Se viene un evento más fuerte? Estos son los impactos del Niño Costero, según especialistas | Foto: Andina
¿Se viene un evento más fuerte? Estos son los impactos del Niño Costero, según especialistas | Foto: Andina
Por Redacción EC

El posible fortalecimiento del fenómeno del Niño Costero mantiene en alerta a especialistas y autoridades meteorológicas del país. Aunque actualmente el evento se encuentra en una categoría débil, desde el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN) advierten que desde junio podría evolucionar a una intensidad moderada, generando efectos más notorios en distintas regiones del Perú. Entre las principales consecuencias previstas figuran el incremento de las temperaturas, cambios en el comportamiento del mar y alteraciones en algunos recursos pesqueros. Además, el Senamhi alertó sobre nuevos episodios de friaje y heladas en varias zonas del territorio nacional. Descubre cuáles serían los principales impactos de este fenómeno y qué pronósticos manejan los especialistas para los próximos meses.

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