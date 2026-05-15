El posible fortalecimiento del fenómeno del Niño Costero mantiene en alerta a especialistas y autoridades meteorológicas del país. Aunque actualmente el evento se encuentra en una categoría débil, desde el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN) advierten que desde junio podría evolucionar a una intensidad moderada, generando efectos más notorios en distintas regiones del Perú. Entre las principales consecuencias previstas figuran el incremento de las temperaturas, cambios en el comportamiento del mar y alteraciones en algunos recursos pesqueros. Además, el Senamhi alertó sobre nuevos episodios de friaje y heladas en varias zonas del territorio nacional. Descubre cuáles serían los principales impactos de este fenómeno y qué pronósticos manejan los especialistas para los próximos meses.

¿EL NIÑO COSTERO PODRÍA VOLVERSE MÁS INTENSO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS?

De acuerdo con Luis Vásquez Espinoza, vocero del ENFEN, existe la posibilidad de que el fenómeno pase de una magnitud débil a moderada a partir de junio. El especialista explicó que el nuevo informe del comité evaluará nuevamente las probabilidades de este escenario.

“En el nuevo comunicado que se publicará el viernes 15 de mayo, posiblemente se mantenga esa condición”, señaló el ingeniero, quien precisó que el porcentaje de probabilidad todavía será discutido entre las instituciones integrantes del comité técnico.

¿QUÉ EFECTOS TENDRÍA ESTA SITUACIÓN?

El fortalecimiento de El Niño Costero arrastra consigo una serie de transformaciones físicas y biológicas en la costa:

Aumento de la temperatura ambiental: Se prevé que el arribo de las denominadas ondas Kelvin transporte masas de agua caliente hacia la orilla entre mayo y junio, elevando los grados Celsius en la zona norte y central.

Se prevé que el arribo de las denominadas ondas Kelvin transporte masas de agua caliente hacia la orilla entre mayo y junio, elevando los grados Celsius en la zona norte y central. Lluvias dentro del rango normal: A diferencia de eventos anteriores, no se prevé que este calentamiento genere precipitaciones extremas o desbordes de ríos inmediatos, manteniéndose un impacto pluvial moderado y esporádico.

A diferencia de eventos anteriores, no se prevé que este calentamiento genere precipitaciones extremas o desbordes de ríos inmediatos, manteniéndose un impacto pluvial moderado y esporádico. Migración de especies marinas: La industria pesquera notará un desplazamiento de la anchoveta hacia latitudes sureñas en busca de frío, mientras que el pescado bonito será más abundante debido a su afinidad con el agua cálida.

¿CUÁNDO SE ALCANZARÍA EL PUNTO CRÍTICO DE ESTE EVENTO?

Aunque el panorama actual es de vigilancia, los especialistas sugieren que el ciclo actual es solo el inicio de un proceso más largo. Se estima que la actividad hidrológica más potente se reactive en septiembre, llegando a su clímax en los primeros meses de 2027. Vásquez Espinoza señala que si la presencia de El Niño se alarga hasta febrero, el aporte de humedad podría causar efectos más notorios durante la temporada estival, según informa el diario La República.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

¿POR QUÉ LIMA SIGUE REGISTRANDO TEMPERATURAS TAN ALTAS EN MAYO?

El inusual calor en la capital, que ha llegado a rozar los 30 °C en distritos como Carabayllo, responde a una combinación de factores técnicos explicada por la meteoróloga Angie Flores. Según la experta, el fenómeno no depende únicamente del mar: “Hay un acoplamiento atmosférico marcado por el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur, la subsidencia o descenso de los vientos más altos y medios hacia la superficie, y el ingreso de una sequedad desde el oeste”. Esta configuración permite que los cielos se mantengan limpios y el sol brille con fuerza desde temprano, aunque se espera un ligero retorno de la niebla matutina hacia el 17 de mayo.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA LAS REGIONES DE LA SIERRA Y SELVA?

Mientras la costa lidia con el calor, el interior del país enfrenta un escenario de contrastes térmicos extremos:

Ingreso de masas de aire polar: Para el 19 y 20 de mayo se proyecta el inicio del segundo friaje anual en la selva, el cual impactará primero en Puno, Cusco y Madre de Dios antes de desplazarse hacia la selva central y septentrional, provocando tormentas y bajas temperaturas.

Para el 19 y 20 de mayo se proyecta el inicio del segundo friaje anual en la selva, el cual impactará primero en Puno, Cusco y Madre de Dios antes de desplazarse hacia la selva central y septentrional, provocando tormentas y bajas temperaturas. Riesgo de heladas meteorológicas: En las zonas altoandinas, la falta de nubes durante el día provocará que, por las noches, el calor se escape rápidamente al espacio, situando los termómetros por debajo de los 0 °C.

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