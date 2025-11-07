No cabe duda de que Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. De hecho, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, durante las últimas semanas se han estrenado diversas producciones exitosas que han captado la atención del público, como la serie francesa “Sol Negro”, un thriller que promete mantener en vilo a la audiencia a lo largo de sus seis episodios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “SOL NEGRO” EN NETFLIX?

La serie “Sol Negro”, producida por Nils-Antonine Sambuc, se plantea como una parodia en homenaje a las clásicas sagas veraniegas, aunque con un enfoque más moderno y una narrativa que incorpora giros constantes a lo largo de sus seis episodios de unos 50 minutos cada uno que ya se encuentran en la plataforma de Netflix. Es así que, esta producción internacional narra la historia de Alba (Ava Baya), una joven madre de 25 años que huye junto a su hijo y halla una oportunidad inesperada de reconstruir su vida al trabajar como recolectora de flores en una reconocida finca de Grasse, en la región francesa de Provenza.

Sin embargo, el propietario del campo, Arnaud Lasserre (Thibault de Montalembert), fallece de manera misteriosa antes de vender el inmueble. Esto ha generado que Alba se convierta en la principal sospechosa de la muerte de Arnaud. Así, a medida que las dudas en su contra se intensifican, la protagonista hace un hallazgo inesperado, pues su jefe le dejó una parte de su fortuna. Por su parte, Lucie (Louise Coldefy) y Mathieu (Guillaume Gouix), los otros hijos del agricultor, junto con su madre Beatrice (Isabelle Adjani), no entienden esta decisión. Por ello, con la ayuda de Manon (Claire Romain), la nieta de Arnaud Lasserre, Alba descubre que mantiene un vínculo mucho más profundo de lo que imaginaba con esa poderosa familia.

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “SOL NEGRO”?

Arnaud Lasserre : Thibault de Montalembert interpreta a Arnaud Lasserre, un patriarca cuya aparente autoridad esconde un historial de abusos. Dueño del negocio familiar y manipulador implacable, Arnaud no solo lidera desde las sombras, sino que encarna el origen de la decadencia familiar. Su asesinato, lejos de cerrar una etapa, destapa los secretos más oscuros de los Lasserre. Su muerte es el catalizador que obliga a cada personaje a confrontar su historia y redefinir su destino.

: Thibault de Montalembert interpreta a Arnaud Lasserre, un patriarca cuya aparente autoridad esconde un historial de abusos. Dueño del negocio familiar y manipulador implacable, Arnaud no solo lidera desde las sombras, sino que encarna el origen de la decadencia familiar. Su asesinato, lejos de cerrar una etapa, destapa los secretos más oscuros de los Lasserre. Su muerte es el catalizador que obliga a cada personaje a confrontar su historia y redefinir su destino. Béatrice Lasserre : Isabelle Adjani da vida a Béatrice Lasserre, la esposa de Arnaud, una mujer quebrada emocionalmente, pero decidida a no desaparecer sin luchar. Adicta al juego y en constante búsqueda de poder, Béatrice es internada en una clínica psiquiátrica tras la muerte de Arnaud, en una maniobra estratégica de sus propios hijos. Aunque a simple vista parece fría y materialista, su conducta es la de alguien que ha sido marginado emocionalmente y ha aprendido a sobrevivir en un entorno despiadado.

: Isabelle Adjani da vida a Béatrice Lasserre, la esposa de Arnaud, una mujer quebrada emocionalmente, pero decidida a no desaparecer sin luchar. Adicta al juego y en constante búsqueda de poder, Béatrice es internada en una clínica psiquiátrica tras la muerte de Arnaud, en una maniobra estratégica de sus propios hijos. Aunque a simple vista parece fría y materialista, su conducta es la de alguien que ha sido marginado emocionalmente y ha aprendido a sobrevivir en un entorno despiadado. Mathieu Lasserre : Guillaume Gouix interpreta a Mathieu Lasserre, hijo de Arnaud y Béatrice. Controlador y emocionalmente distante, Mathieu representa una prolongación del daño causado por su padre. Su relación con Josephine, su esposa, se desmorona, y no duda en internarla para liberarse de su carga. Como padre de Manon, Mathieu también se convierte en un eslabón más de la cadena de dolor. Su presencia en la serie muestra cómo el trauma puede heredarse como una maldición silenciosa.

: Guillaume Gouix interpreta a Mathieu Lasserre, hijo de Arnaud y Béatrice. Controlador y emocionalmente distante, Mathieu representa una prolongación del daño causado por su padre. Su relación con Josephine, su esposa, se desmorona, y no duda en internarla para liberarse de su carga. Como padre de Manon, Mathieu también se convierte en un eslabón más de la cadena de dolor. Su presencia en la serie muestra cómo el trauma puede heredarse como una maldición silenciosa. Manon Lasserre : Louise Coldefy se luce como Manon Lasserre, nieta de Arnaud y pieza clave en la historia. Tras descubrir el abuso que su madre sufrió a manos de Arnaud, Manon lo asesina. En un movimiento audaz, se convierte en la abogada de Alba para desviar la atención de su crimen. Pero sus razones van más allá del encubrimiento: su hijo Leo mató por error a su hermano Hadrien, creyendo que él era su captor, debido a un tatuaje compartido que Manon también tiene. El drama familiar alcanza su clímax en esta revelación.

: Louise Coldefy se luce como Manon Lasserre, nieta de Arnaud y pieza clave en la historia. Tras descubrir el abuso que su madre sufrió a manos de Arnaud, Manon lo asesina. En un movimiento audaz, se convierte en la abogada de Alba para desviar la atención de su crimen. Pero sus razones van más allá del encubrimiento: su hijo Leo mató por error a su hermano Hadrien, creyendo que él era su captor, debido a un tatuaje compartido que Manon también tiene. El drama familiar alcanza su clímax en esta revelación. Alba Mazier: Ava Baya interpreta a Alba Mazier, la figura más trágica y redentora del relato. Criada lejos de la finca por su madre Nadia, una extrabajadora del campo, Alba descubre que es hija de Mathieu y, por tanto, heredera del imperio Lasserre. A pesar de ser incriminada injustamente por la muerte de Arnaud, Alba se rehúsa a repetir el patrón familiar de odio. Su evolución como personaje es una metáfora del renacer, del intento de cortar el ciclo de trauma con un acto final de inteligencia y templanza.

