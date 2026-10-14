Invertir en bolsa dejó de ser una actividad reservada para grandes inversionistas o especialistas en finanzas. Hoy, una persona puede comenzar a invertir desde su celular, acceder a mercados internacionales y, en el caso peruano, comprar acciones y otros valores negociados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a través de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

Sin embargo, antes de abrir una cuenta o colocar el primer sol, conviene conocer cómo funciona el mercado y qué aspectos se deben evaluar. Estas son cinco recomendaciones de Cristia Arens, fundador de CIRCUM Corp y autor best seller, para quienes den sus primeros pasos en este mundo.

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Entender qué estás comprando

Antes de elegir una plataforma o una acción, lo más importante es entender dónde estás poniendo tu dinero. Cuando compras una acción, estás adquiriendo una participación en una empresa. También existen otros instrumentos, como los fondos cotizados o ETF, que permiten invertir en un conjunto de empresas y pueden ser una alternativa para diversificar.

“No inviertas únicamente porque una acción está de moda o porque alguien asegura que su precio va a subir. Antes hay que entender cómo funciona el instrumento, cuál es su potencial de rentabilidad y, sobre todo, qué riesgos implica”, señala Arens.

Diversifica para reducir el riesgo no sistemático

Colocar todo el dinero en una sola empresa significa que el resultado de la inversión dependerá en gran medida de lo que ocurra con esa compañía. Si el negocio enfrenta dificultades y la acción cae, el impacto sobre el patrimonio será mucho mayor. Una cartera diversificada puede distribuir el dinero entre diferentes empresas, sectores, países o instrumentos financieros. Para quienes recién empiezan, los ETF pueden ser una alternativa a estudiar porque permiten tener exposición a varias empresas mediante una sola inversión.

Invertir no es apostar

Las plataformas digitales permiten comprar y vender activos con unos cuantos clics. Esa facilidad puede llevar a tomar decisiones impulsivas. Una acción puede subir hoy y caer mañana. Los mercados reaccionan a resultados empresariales, tasas de interés, inflación, noticias económicas, acontecimientos políticos y expectativas de los inversionistas, entre muchos otros factores. Por eso, antes de invertir es importante definir para qué se está invirtiendo, cuánto tiempo se piensa mantener el dinero y qué nivel de riesgo se está dispuesto a asumir.

Empieza con dinero que no necesites en el corto plazo

La bolsa no debería ser el lugar donde se coloque el dinero destinado a pagar el alquiler, las cuentas del mes o una emergencia. Antes de empezar a invertir, es importante tener cierto orden en las finanzas personales y contar con un fondo para imprevistos.

El dinero que se destine a inversiones debería ser aquel que pueda mantenerse invertido durante el periodo definido en la estrategia. La clave está en comenzar de manera gradual, aprender antes de invertir y construir una estrategia acorde con los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo de cada persona.

Invierte en empresas nacionales

En el Perú, las personas que quieren comprar o vender valores listados en la BVL deben hacerlo a través de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB) autorizada. Varias de estas entidades cuentan con canales digitales que permiten a sus clientes ingresar órdenes de compra y venta. La posibilidad de invertir localmente te abre un abanico de información más amplio ya que las empresas y sectores son más cercanos a tu realidad.

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