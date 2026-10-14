Antes de abrir una cuenta o colocar el primer sol, conviene conocer cómo funciona el mercado y qué aspectos se deben evaluar. (Foto: GEC)
Antes de abrir una cuenta o colocar el primer sol, conviene conocer cómo funciona el mercado y qué aspectos se deben evaluar. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Invertir en bolsa dejó de ser una actividad reservada para grandes inversionistas o especialistas en finanzas. Hoy, una persona puede comenzar a invertir desde su celular, acceder a mercados internacionales y, en el caso peruano, comprar acciones y otros valores negociados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a través de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

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