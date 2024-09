Este viernes 6 de septiembre, Perú vs. Colombia se enfrentaron por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A pesar de que la selección peruana podría haber sumado su primera victoria en Clasificatorias, no pudo mantener la ventaja y el colombiano Luis Díaz decretó el empate en los últimos minutos del partido, generando que la Bicolor continúe colero en la tabla de posiciones. Sin embargo, no todo fue malo, pues el equipo de Jorge Fossati salió muy concentrado desde el primer minuto de juego por medio de constantes aproximaciones al área rival.

La selección pudo jugarle de igual a igual a la subcampeona de América, dejando buenas impresiones en los hinchas y la prensa deportiva que no dudaron en calificar este encuentro como el mejor desde el arranque de las Eliminatorias. El buen funcionamiento de la defensa nacional generó que resalten el juego de Alexander Callens, Carlos Zambrano, Miguel Araujo; aunque, quien sorprendió a muchos fue Sergio Peña que se lució con asombrosas jugadas y se volvieran tendencia en las redes sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL FUE LA JUGADA DE SERGIO PEÑA QUE GENERÓ REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES?

Con el objetivo de parar a los tres mediocampistas colombianos, el técnico Jorge Fossati alineó una volante integrada por Renato Tapia, Wilder Cartagena y Sergio Peña. Durante la primera parte del partido, el futbolista de Malmo tuvo un fuerte enfrentamiento en la zona izquierda con Richard Rios, pero la calidad del peruano provocó que generara inesperadas jugadas, sorprendiendo a los ‘Cafeteros’ en más de una oportunidad.

Sergio Peña se lució con sorprendentes jugadas que se volvieron tendencia en las redes sociales.

Y es que, en los primeros minutos del duelo en el Estadio Nacional, el ‘10′ metió un ‘taco’ para hacer pasar a su compañero Marco López, pero la jugada fue interrumpida. Luego, a los 19 minutos, ‘Peñita’ picó el balón para hacer un ‘sombrerito’, lo paró con el pecho y mandó un estupendo pase a Alex Valera que se encontraba en área chica de Colombia.

No obstante, una de las jugadas que provocó que la afición que estaba en el recinto de José Díaz se emocioné fue cuando a los 30 minutos la defensa nacional recuperó la esfera y salió jugando con el jugador de 28 años, quien corrió por el lado izquierdo del campo y se mandó con una asombrosa ‘rabona’ para enlazar con el futbolista de Universitario de Deportes. De esta manera, Peña ha recibido los aplausos por su buen desempeño, pese a que últimamente era criticado.

¿POR QUÉ JORGE FOSSATI NO ESTUVO EN EL PERÚ VS. COLOMBIA?

Después de dos meses que Perú disputara su último partido ante Argentina por la Copa América 2024, las autoridades de la CONMEBOL lanzaron un fallo en la que determinó una doble sanción para la selección peruana a causa de la demora de Jorge Fossati, entrenador de la selección, al salir tarde al campo para el segundo tiempo durante el duelo contra los albicelestes.

El primero es que la FPF tendrá que pagar una fuerte multa de USD 15.000 ya que incumplió el código disciplinario de mencionada entidad del fútbol. “Conmebol anunció que el Juez Único de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol resolvió: “IMPONER a la FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL una MULTA de USD 15.000 (QUINCE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES) por la infracción a los artículos 104 y 145 del Reglamento de la CONMEBOL Copa América USA 2024, en concordancia con el artículo 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por la Federación en concepto derechos de televisación, participación y/o premios”, precisó.

Mientras que el segundo castigo fue la suspensión del técnico uruguayo con un partido para dirigir a la blanquirroja. “SUSPENDER al oficial JORGE DANIEL FOSSATI LURACHI por un (1) partido, por la infracción al artículo 145 del Reglamento de la CONMEBOL Copa América USA 2024, en concordancia con el artículo 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL”, explicó la autoridad de fútbol sudamericano.

