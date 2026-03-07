Por Redacción EC

En la actualidad, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Es así que, como cada inicio de mes, los usuarios se mantienen a la expectativa por los nuevos lanzamientos que ofrece la plataforma en su catálogo. Entre ellas, una buena noticia para los fanáticos de ciencia ficción que promete captar la atención de más de uno: 'The Boroughs‘. Esta serie, sin duda, llamará la atención del público, ya que contará con un destacado elenco profesional y estará producida por los escritores y hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, creadores de la exitosa ‘Stranger Things’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.