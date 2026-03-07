En la actualidad, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. Es así que, como cada inicio de mes, los usuarios se mantienen a la expectativa por los nuevos lanzamientos que ofrece la plataforma en su catálogo. Entre ellas, una buena noticia para los fanáticos de ciencia ficción que promete captar la atención de más de uno: 'The Boroughs‘. Esta serie, sin duda, llamará la atención del público, ya que contará con un destacado elenco profesional y estará producida por los escritores y hermanos Matt Duffer y Ross Duffer, creadores de la exitosa ‘Stranger Things’. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ‘THE BOROUGHS’ EN NETFLIX?

Luego del éxito de ‘Stranger Things’ en Netflix, que habría generado más de 1 000 millones de dólares en ingresos por suscripciones desde 2020, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer regresan por todo lo alto al género de ciencia ficción con una nueva serie que promete captar la atención de los seguidores. En esta oportunidad, la plataforma de la gran N roja anunció que el próximo 21 de mayo se estrenará la serie ‘The Boroughs’, ambientada en una comunidad de jubilados aparentemente perfecta. Según la página Okdiario, esta producción contará con ocho episodios en total, aunque hasta el momento se desconoce la duración que tendría cada uno de ellos.

Asimismo, entre los protagonistas principales de esta serie son Bill Pullman, quien interpreta a Jack; Geena Davi en el papel de Renée; Alfred Molina como Sam; Alfre Woodard, quien da vida a Judy; y Denis O’Hare en el rol de Wally, además de Jena Malone como Claire. También integran el reparto Carlos Miranda en el papel de Paz, Seth Numrich como Blaine, Clarke Peters como Arte y Alice Kremelberg en el rol de Anneliese. “Así que una serie sobre un grupo de jubilados que luchan contra monstruos realmente aprovecha nuestras fortalezas. El resultado es una aventura sobre un grupo de héroes improbables de los que estamos deseando que todos se enamoren”, explicaron los productores a Tudum.

ESTRENOS DE SERIES Y PELÍCULAS EN NETFLIX ESTE MARZO 2026

Marzo 2026 marca la temporada de los premios Óscar, un periodo en el que las plataformas de streaming, como Netflix, comienza a alistar su programación con los mejores estrenos, tanto en películas como series. Por ello, te presentamos una selección de las producciones más destacadas, compartidas por la plataforma Meristation de AS, para que no te pierdas ninguna de ellas:

4 de marzo

‘Doc’ - Serie

‘Suburbanos 3′ - Película

5 de marzo

‘Vladimir’ - Serie

6 de marzo

‘Máquina de guerra’ - Película

‘Novio a la carta’ - Serie

‘Los dinosaurios’ - Serie documental

‘Parque Lezama’ - Película

‘El asesino de TikTok’ - Serie documental

7 de marzo