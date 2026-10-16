Si te gustan los thrillers, esta serie de Netflix vuelve hoy con nuevos episodios y promete atraparte | Foto: Netflix
Si te gustan los thrillers, esta serie de Netflix vuelve hoy con nuevos episodios y promete atraparte | Foto: Netflix
Por José Templo

Las historias cargadas de secretos, disputas políticas y giros inesperados tienen una nueva razón para captar la atención de los suscriptores de Netflix. Una de las series más destacadas de la plataforma regresa con una cuarta temporada que promete elevar la tensión y profundizar en los conflictos que rodean a sus protagonistas, quienes deberán afrontar nuevos desafíos. Desde su estreno, esta producción ha fortalecido su narrativa con cada entrega, combinando intrigas internacionales con relaciones personales complejas que influyen en el desarrollo de los acontecimientos. Ahora, sus nuevos episodios buscan mantener ese atractivo con situaciones sorprendentes que invitan a descubrir qué ocurrirá después. Descubre cuál es esta serie y qué ofrece su regreso al catálogo de la plataforma.

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