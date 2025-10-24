Con reprogramación de fechas incluida, finalmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), llevó a cabo jornadas donde el Examen de Admisión 2026-I fue rendido por miles de jóvenes postulantes. Al respecto, hoy la noticia trasciende entorno a la cantidad de personas que lograron convertirse en ‘cachimbos’ tomando en cuenta las más de 2 mil vacantes ofrecidas por parte de la ‘Decana de América’, siendo algunas carreras aquellas que más llaman la atención luego de haber registrado los más bajos porcentajes de ingreso con miras al inicio de venidero periodo académico.
ESTAS SON LAS CARRERAS OFRECIDAS POR LA UNMSM QUE REGISTRAN LA MENOR TASA DE INGRESO TRAS EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-I
A mediados de octubre 2025, la UNMSM abrió sus puertas para recibir a miles de jóvenes interesados en estudiar alguna de las más de 70 carreras ofrecidas por parte de una ‘Decana de América’ que hoy llama la atención debido al registro de baja cantidad de ingresantes.
El Examen de Admisión 2026-I se realizó con éxito tras reprogramación de fechas, sin embargo, 3 especialidades puntuales han evidenciado la dificultad y la alta exigencia que representa rendir su prueba, siendo las siguientes cuyas vacantes no lograron ser completadas ni al 90%:
- Carrera de Medicina Humana
- Porcentaje de ingreso registrado alcanzó el 1,17%.
- De un total de 4 mil 709 postulantes, solo 55 lograron alcanzar una vacante.
- Carrera de Ingeniería de Sistemas
- Porcentaje de ingreso registrado alcanzó el 3,10%.
- De un total de 1.033 postulantes, solo 32 lograron alcanzar una vacante.
- Arquitectura y Urbanismo
- Porcentaje de ingreso registrado alcanzó el 3,36%.
- De un total de 595 postulantes, solo 20 lograron alcanzar una vacante.
Cabe resaltar, que así como se registraron bajos porcentajes de ingreso tras llevarse a cabo el Examen de Admisión 2026-I, la Escuela Profesional de Auditoria Empresarial y del Sector Público y Presupuesto y Finanzas Públicas, contaron con postulantes que hicieron alcanzar el 100% de vacantes cubiertas, y todas para estudiar en la sede académica de San Juan de Lurigancho (SJL).
FACULTADES, ÁREAS Y LAS 78 CARRERAS QUE OFRECE LA UNMSM
- Ciencias Básicas
- Facultad de Ciencias Biológicas
1- Escuela Profesional de Ciencias Biológicas
2- Escuela Profesional de Genética y Biotecnología
3- Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología
- Facultad de Ciencias Físicas
4- Escuela Profesional de Física
5- Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos
- Facultad de Ciencias Matemáticas
6- Escuela Profesional de Investigación Operativa
7- Escuela Profesional de Matemática
8- Escuela Profesional de Computación Científica
9- Escuela Profesional de Estadística
- Ciencias de la Salud
- Facultad de Farmacia y Bioquímica
10- Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica
11- Escuela Profesional de Ciencia de los Alimentos
12- Escuela Profesional de Toxicología
- Facultad de Medicina “San Fernando”
13- Escuela Profesional de Enfermería
14- Escuela Profesional de Medicina Humana
15- Escuela Profesional de Tecnología Médica
16- Escuela Profesional de Obstetricia
17- Escuela Profesional de Nutrición
- Facultad de Medicina Veterinaria
18- Escuela Profesional de Medicina Veterinaria
- Facultad de Odontología
19- Escuela Profesional de Odontología
- Facultad de Psicología
20- Escuela Profesional de Psicología
21- Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana
- Ciencias Económicas y de la Gestión
- Facultad de Ciencias Administrativas
22- Escuela Profesional de Administración
23- Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales
24- Escuela Profesional de Administración de Turismo
25- Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía
26- Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria
27- Escuela Profesional de Marketing
- Facultad de Ciencias Contables
28- Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público
29- Escuela Profesional de Contabilidad
30- Escuela Profesional de Gestión Tributaria
31- Escuela Profesional de Presupuesto y Finanzas Públicas
32- Escuela Profesional de Criminalística Financiera Forense
- Facultad de Ciencias Económicas
33- Escuela Profesional de Economía
34- Escuela Profesional de Economía Internacional
35- Escuela Profesional de Economía Pública
- Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales
- Facultad de Educación
36- Escuela Profesional de Educación
37- Escuela Profesional de Educación Física
- Facultad de Ciencias Sociales
38- Escuela Profesional de Antropología
39- Escuela Profesional de Arqueología
40- Escuela Profesional de Geografía
41- Escuela Profesional de Historia
42- Escuela Profesional de Sociología
43- Escuela Profesional de Trabajo Social
- Facultad de Derecho y Ciencia Política
44- Escuela Profesional de Derecho
45- Escuela Profesional de Ciencia Política
- Facultad de Letras y Ciencias Humanas
46- Escuela Profesional de Arte
47- Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información
48- Escuela Profesional de Conservación y Restauración
49- Escuela Profesional de Comunicación Social
50- Escuela Profesional de Filosofía
51- Escuela Profesional de Lingüística
52- Escuela Profesional de Literatura
53- Escuela Profesional de Danza
54- Escuela Profesional de Lenguas, Traducción e Interpretación
- Ingenierías
- Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
55- Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
56- Escuela Profesional de Ingeniería de Software
57- Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
- Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
58- Escuela Profesional de Ingeniería Biomédica
59- Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica
60- Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica
61- Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones
62- Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica
63- Escuela Profesional de Ingeniería Nuclear
- Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica
64- Escuela Profesional de Ingeniería Geográfica
65- Escuela Profesional de Ingeniería Geológica
66- Escuela Profesional de Ingeniería Civil
67- Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica
68- Escuela Profesional de Ingeniería de Minas
69- Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental
70- Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo
- Facultad de Ingeniería Industrial
71- Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones
72- Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
73- Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo
74- Escuela Profesional de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital
- Facultad de Química e Ingeniería Química
75- Escuela Profesional de Química
76- Escuela Profesional de Ingeniería Química
77- Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial
78- Escuela Profesional de Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento