Redacción EC
Redacción EC

Con reprogramación de fechas incluida, finalmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), llevó a cabo jornadas donde el Examen de Admisión 2026-I fue rendido por miles de jóvenes postulantes. Al respecto, hoy la noticia trasciende entorno a la cantidad de personas que lograron convertirse en ‘cachimbos’ tomando en cuenta las más de 2 mil vacantes ofrecidas por parte de la ‘Decana de América’, siendo algunas aquellas que más llaman la atención luego de haber registrado los más bajos porcentajes de ingreso con miras al inicio de venidero periodo académico.

ESTAS SON LAS CARRERAS OFRECIDAS POR LA UNMSM QUE REGISTRAN LA MENOR TASA DE INGRESO TRAS EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-I

A mediados de octubre 2025, la UNMSM abrió sus puertas para recibir a miles de jóvenes interesados en estudiar alguna de las más de 70 carreras ofrecidas por parte de una ‘Decana de América’ que hoy llama la atención debido al registro de baja cantidad de ingresantes.

El Examen de Admisión 2026-I se realizó con éxito tras reprogramación de fechas, sin embargo, 3 especialidades puntuales han evidenciado la dificultad y la alta exigencia que representa rendir su prueba, siendo las siguientes cuyas vacantes no lograron ser completadas ni al 90%:

  • Carrera de Medicina Humana

- Porcentaje de ingreso registrado alcanzó el 1,17%.

- De un total de 4 mil 709 postulantes, solo 55 lograron alcanzar una vacante.

  • Carrera de Ingeniería de Sistemas

- Porcentaje de ingreso registrado alcanzó el 3,10%.

- De un total de 1.033 postulantes, solo 32 lograron alcanzar una vacante.

  • Arquitectura y Urbanismo

- Porcentaje de ingreso registrado alcanzó el 3,36%.

- De un total de 595 postulantes, solo 20 lograron alcanzar una vacante.

Cabe resaltar, que así como se registraron bajos porcentajes de ingreso tras llevarse a cabo el Examen de Admisión 2026-I, la Escuela Profesional de Auditoria Empresarial y del Sector Público y Presupuesto y Finanzas Públicas, contaron con postulantes que hicieron alcanzar el 100% de vacantes cubiertas, y todas para estudiar en la sede académica de San Juan de Lurigancho (SJL).

FACULTADES, ÁREAS Y LAS 78 CARRERAS QUE OFRECE LA UNMSM

  • Ciencias Básicas

- Facultad de Ciencias Biológicas

1- Escuela Profesional de Ciencias Biológicas

2- Escuela Profesional de Genética y Biotecnología

3- Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología

- Facultad de Ciencias Físicas

4- Escuela Profesional de Física

5- Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos

- Facultad de Ciencias Matemáticas

6- Escuela Profesional de Investigación Operativa

7- Escuela Profesional de Matemática

8- Escuela Profesional de Computación Científica

9- Escuela Profesional de Estadística

  • Ciencias de la Salud

- Facultad de Farmacia y Bioquímica

10- Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica

11- Escuela Profesional de Ciencia de los Alimentos

12- Escuela Profesional de Toxicología

- Facultad de Medicina “San Fernando”

13- Escuela Profesional de Enfermería

14- Escuela Profesional de Medicina Humana

15- Escuela Profesional de Tecnología Médica

16- Escuela Profesional de Obstetricia

17- Escuela Profesional de Nutrición

- Facultad de Medicina Veterinaria

18- Escuela Profesional de Medicina Veterinaria

- Facultad de Odontología

19- Escuela Profesional de Odontología

- Facultad de Psicología

20- Escuela Profesional de Psicología

21- Escuela Profesional de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana

  • Ciencias Económicas y de la Gestión

- Facultad de Ciencias Administrativas

22- Escuela Profesional de Administración

23- Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales

24- Escuela Profesional de Administración de Turismo

25- Escuela Profesional de Administración de la Gastronomía

26- Escuela Profesional de Administración Marítima y Portuaria

27- Escuela Profesional de Marketing

- Facultad de Ciencias Contables

28- Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público

29- Escuela Profesional de Contabilidad

30- Escuela Profesional de Gestión Tributaria

31- Escuela Profesional de Presupuesto y Finanzas Públicas

32- Escuela Profesional de Criminalística Financiera Forense

- Facultad de Ciencias Económicas

33- Escuela Profesional de Economía

34- Escuela Profesional de Economía Internacional

35- Escuela Profesional de Economía Pública

  • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

- Facultad de Educación

36- Escuela Profesional de Educación

37- Escuela Profesional de Educación Física

- Facultad de Ciencias Sociales

38- Escuela Profesional de Antropología

39- Escuela Profesional de Arqueología

40- Escuela Profesional de Geografía

41- Escuela Profesional de Historia

42- Escuela Profesional de Sociología

43- Escuela Profesional de Trabajo Social

- Facultad de Derecho y Ciencia Política

44- Escuela Profesional de Derecho

45- Escuela Profesional de Ciencia Política

- Facultad de Letras y Ciencias Humanas

46- Escuela Profesional de Arte

47- Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información

48- Escuela Profesional de Conservación y Restauración

49- Escuela Profesional de Comunicación Social

50- Escuela Profesional de Filosofía

51- Escuela Profesional de Lingüística

52- Escuela Profesional de Literatura

53- Escuela Profesional de Danza

54- Escuela Profesional de Lenguas, Traducción e Interpretación

  • Ingenierías

- Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

55- Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

56- Escuela Profesional de Ingeniería de Software

57- Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

- Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

58- Escuela Profesional de Ingeniería Biomédica

59- Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica

60- Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica

61- Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

62- Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica

63- Escuela Profesional de Ingeniería Nuclear

- Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica

64- Escuela Profesional de Ingeniería Geográfica

65- Escuela Profesional de Ingeniería Geológica

66- Escuela Profesional de Ingeniería Civil

67- Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica

68- Escuela Profesional de Ingeniería de Minas

69- Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

70- Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo

- Facultad de Ingeniería Industrial

71- Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones

72- Escuela Profesional de Ingeniería Industrial

73- Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo

74- Escuela Profesional de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital

- Facultad de Química e Ingeniería Química

75- Escuela Profesional de Química

76- Escuela Profesional de Ingeniería Química

77- Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial

78- Escuela Profesional de Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento

José Jerí recorrió el Callao en estado de emergencia

TAGS