Por Redacción EC

A lo largo de la historia, los símbolos patrios del Perú han sido fundamentales porque representan la identidad, la historia y los valores del país, además de fortalecer el sentido de unidad y el respeto entre los ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad, es común observar que algunas banderas comparten diversas similitudes que han llamado la atención de los internautas en las redes sociales como, por ejemplo, entre Polonia y Singapur. De hecho, varias de estos símbolos cuentan con cruces, estrellas o combinaciones cromáticas muy similares entre sí. Por ello, en esta oportunidad, una bandera de América Latina destaca por presentar un diseño similar al de la bandera peruana, especialmente por la presencia de un escudo en su parte central. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.