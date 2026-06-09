A lo largo de la historia, los símbolos patrios del Perú han sido fundamentales porque representan la identidad, la historia y los valores del país, además de fortalecer el sentido de unidad y el respeto entre los ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad, es común observar que algunas banderas comparten diversas similitudes que han llamado la atención de los internautas en las redes sociales como, por ejemplo, entre Polonia y Singapur. De hecho, varias de estos símbolos cuentan con cruces, estrellas o combinaciones cromáticas muy similares entre sí. Por ello, en esta oportunidad, una bandera de América Latina destaca por presentar un diseño similar al de la bandera peruana, especialmente por la presencia de un escudo en su parte central. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CIUDAD EN AMERICA LATINA TIENE UNA BANDERA SIMILAR A LA DEL PERÚ?

La bandera del departamento paraguayo de Alto Paraguay destaca por su notable similitud con la del Perú, debido a un diseño adoptado en 1973 que incluye un emblema central dividido en secciones. A pesar de que se trata de una división administrativa y no de un país soberano, esta coincidencia ha llamado la atención a nivel internacional. Y es que, el blasón de la insignia de esta ciudad refleja la historia y naturaleza de la región, incorporando elementos como palmas de Caranday y referencias a Fuerte Olimpo, lo que genera similitudes visuales con el escudo nacional. Sin embargo, ambas simbologías difieren en su significado y en detalles como la corona cívica de encino presente en el símbolo peruano, conforme comparte La República.

¿CUÁL ES EL PAÍS MÁS PODEROSO A NIVEL MILITAR EN AMÉRICA LATINA?

Según un estudio realizado por The World Factbook de la CIA, el país que posee 376 000 militares activos y más de un millón de reservistas es Brasil, lo que lo convierte en el más grande en Latinoamérica. En cuanto a su inversión destinado para la defensa nacional, superó los 22 900 millones de dólares en 2023, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esto le ha permitido modernizar su flota con tecnología de última generación, como con más de 2 200 vehículos blindados; además de cazas Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390.

Eso no es todo, gracias a su capacidad para desarrollar armamento propio, empresas como Embraer, Avibras y Ares han fabricado aviones de combate, drones, misiles y otros sistemas, lo que fortalece su poderío militar no solo en la región, sino también a nivel global. Así, el país reúne tres elementos que lo diferencian en América Latina: la magnitud de su fuerza militar, una inversión constante y el desarrollo de tecnología propia. Esta combinación le permite ampliar su proyección más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa sustentada en la autosuficiencia y la innovación, según comparte El Cronista.