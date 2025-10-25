Globalmente, los países del mundo poseen tanto armamento como embarcaciones que permiten llevar a cabo importantes actividades comerciales. Hoy las flotas pesqueras representan el conjunto de embarcaciones que potencian a una nación, y en este caso puntual, llaman la atención porque en cuanto a tamaño se refiere, China no termina ocupando el primer lugar de ranking, quedando así desplazada por territorio perteneciente a su misma región.

EL PAÍS DEL MUNDO QUE SUPERA A CHINA POR POSEER LA FLOTA PESQUERA MÁS GRANDE

Cuando se trata de equipamiento o material sofisticado para afrontar conflictos bélicos, por ejemplo, diversos son los rankings que valoran los recursos manejados por parte de gobiernos, y en esta oportunidad figuran relacionados a la pesca comercial.

En ese sentido, hoy vamos a referirnos a China como el país donde sus embarcaciones diseñadas y equipadas para llevar a cabo dicha actividad mediante la cual se buscan capturar peces con fines lucrativos, evidencian potencia a nivel global, pero siendo Indonesia quien termina superándolo en cuanto a cantidad se refiere.

De esta forma, podemos destacar a dicho territorio ubicado en el sudeste asiático, y por poseer la flota pesquera más grande del mundo, aunque sin contar con la capacidad y presencia internacional que consolida a una de las 3 potencias económicas de la actualidad.

¿CUÁL ES EL PAÍS SUDAMERICANO CUYO GOBIERNO CUENTA CON LA FLOTA MÁS GRANDE DE SUBMARINOS A NIVEL REGIONAL?

La mayoría de gobiernos a nivel mundial poseen una estructura basada en la soberanía y defensa territorial que gracias a importante equipamiento y buques de guerra insignia, figuran en clasificaciones internacionales como la elaborada por Global Firepower (GFP) que evalúa capacidades militares de más de 100 países.

Tras publicación de ranking en 2024, la nación hoy gobernada por Lula da Silva resalta por ubicarse en el puesto 12 de las naciones consideradas como potencia militar, mientras que con respecto a la cantidad de submarinos figura en el Top 30 junto a Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, entre otros.

Considerando un puntaje de 0,1944 siendo 0,0000 la perfección máxima según GFP, la Marina de Brasil ocupa dicha ubicación en el listado de las fuerzas navales más importantes del mundo, mientras que sobre todo sus 4 submarinos, la potencian situándola en el vigésimo quinto lugar por delante de Chile y Perú.

De acuerdo a la información compartida por el portal especializado referido, el poderío marítimo que ejerce el país gobernado por Lula da Silva, comprende actualmente además de 6 fragatas, también 5 guerra de minas, 1 portahelicóptero, y 23 buques de patrullaje.

TODOS LOS SUBMARINOS QUE FORMAN PARTE DE FLOTA DE LA MARINA DE BRASIL

Clase Tupi (T30 - T31 / Tamoio)

- Tercer barco y el segundo submarino en llevar este nombre en la Armada de Brasil, en honor al guerrero y a la nación Tupi.

- El Tupi fue encargado en febrero de 1984, en el astillero Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW), en Kiel, Alemania.

- Su quilla fue colocada (casco 197) el 8 de marzo de 1985, y bautizada el 28 de abril de 1987, teniendo como madrina a la señora Heloísa Fonseca, esposa del ex Ministro de Marina, Almirante de Flota Maximiano Eduardo da Silva Fonseca.

- El Tupi fue entregado por HDW el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la Armada de Brasil, quedando a partir de entonces como un “barco aislado”.

- Tras realizar pruebas en el mar y entrenamiento de la tripulación en el Báltico, terminó siendo presentado al Armament Show e incorporado a la Armada en Kiel, Alemania, el 6 de mayo de 1989.

Clase Tikuna (S34)

- Primer barco que lleva este nombre en la Armada de Brasil, en honor al guerrero e indígena Tikuna.

- Fue ordenado en el AMRJ - Arsenal de la Armada de Río de Janeiro, y en junio de 1996 se firma contrato con NUCLEP - NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS SA para la construcción de las secciones resistentes del casco del buque.

- Su quilla fue colocada en diciembre de 1998, y bautizado al mar el 9 de marzo de 2005, teniendo como madrina a la señora Ângela Maria de Sousa da Silveira Carvalho.

- El 16 de diciembre de 2005 se llevó a cabo la Muestra de Armamento y Ceremonia de Incorporación a la Armada.

Clase Riachuelo (T40 - S41 / Humaitá)

- Riachuelo cumple la tarea de “negar al enemigo el uso del mar” y realizar ataques, iluminación y operaciones especiales.

- Tiene 72 metros de largo y 6 metros de diámetro.

- Su desplazamiento es de 1.870 toneladas, con propulsión diésel-eléctrica y está armado con torpedos, misiles y minas.

- La tripulación es de hasta 41 soldados y la autonomía de más de 70 días, con un alcance operativo superior a los 250 metros.