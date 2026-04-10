Por Redacción EC

La longevidad se refiere principalmente al tiempo de vida de una persona o población, enfocándose en alcanzar una vejez saludable, funcional y con bienestar. Entre los factores clave destacan los avances en medicina, higiene, nutrición y estilos de vida saludables, como el ejercicio y la alimentación, que favorecen de manera positiva la supervivencia en edades avanzadas en el mundo. Sin embargo, la situación para otros territorios que tienen bajos niveles de producto interno bruto (PIB) es diferente, ya que limita la supervivencia de sus ciudadanos. Frente a esta situación de incertidumbre, un destacado estudio reveló cuáles son los países con mayor y menor esperanza de vida a nivel mundial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.