La longevidad se refiere principalmente al tiempo de vida de una persona o población, enfocándose en alcanzar una vejez saludable, funcional y con bienestar. Entre los factores clave destacan los avances en medicina, higiene, nutrición y estilos de vida saludables, como el ejercicio y la alimentación, que favorecen de manera positiva la supervivencia en edades avanzadas en el mundo. Sin embargo, la situación para otros territorios que tienen bajos niveles de producto interno bruto (PIB) es diferente, ya que limita la supervivencia de sus ciudadanos. Frente a esta situación de incertidumbre, un destacado estudio reveló cuáles son los países con mayor y menor esperanza de vida a nivel mundial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON LA ESPERANZA DE VIDA MÁS ALTA EN EL MUNDO?

A través de un informe publicado por Visual Capitalist y compartido por Portafolio, se dieron a conocer los países que encabezan la lista de las poblaciones más longevas del mundo, impulsadas por diversos factores. De acuerdo con el ranking, Japón lidera la lista con una esperanza de vida de 85 años, gracias a políticas de salud pública efectivas, un alto nivel de atención médica y estilos de vida asociados con dietas saludables y bajos índices de violencia urbana. Por su parte, en cuanto al continente europeo, Francia, Italia y España cuentan con un nivel de vida de 84 años, debido a un sistema de salud universal, políticas de bienestar social y estilos de vida que promueven la actividad física y una alimentación equilibrada.

@guillermots2025 ¿Por qué los japoneses viven más tiempo? El secreto detrás de su longevidad 🌿 Japón es uno de los países con mayor esperanza de vida en el mundo. ¿Casualidad? No. Es el resultado de hábitos, cultura y una manera especial de ver la vida. Aquí te cuento los secretos que puedes aplicar desde hoy: 🍙 1. Alimentación simple, natural y equilibrada La base de la dieta japonesa incluye: ✔️ Pescados ✔️ Verduras frescas ✔️ Té verde ✔️ Arroz ✔️ Fermentados como miso o natto Comen poco procesado y en porciones moderadas. Comen para nutrirse, no para llenarse. 🚶‍♂️ 2. Movimiento diario sin complicaciones Caminar es parte de su rutina. Suben escaleras, hacen labores del hogar, montan bicicleta. No necesitan un gimnasio: se mantienen activos todo el día. 😊 3. Ikigai: tener un propósito claro Los japoneses tienen una filosofía que les da sentido a su vida: ✨ ikigai, “razón para levantarse cada mañana”. Tener un propósito protege la mente, el cuerpo y da motivación diaria. 🤝 4. Comunidad y conexión La soledad es baja porque cultivan amistad, respeto familiar y actividades en grupo. Sentirse acompañado alarga la vida. 😌 5. Calma, rituales y presencia Practicando el omotenashi (cuidado), el wa (armonía) y la gratitud, reducen estrés y cuidan su salud mental. 🏡 6. Estilo de vida ordenado y minimalista Menos cosas = menos estrés. El orden en el hogar ayuda a mantener claridad y bienestar emocional. 🌸 La longevidad japonesa no es magia… es estilo de vida. Pequeños hábitos, repetidos cada día, construyen años de salud y energía. ♬ sonido original - Guillermo Ts

Más abajo se sitúa Estados Unidos, con una esperanza de vida de 80 años, donde el enfoque se centra en los desafíos de salud pública y la atención a una población con altos niveles de obesidad. Asimismo, China presenta una expectativa de vida de 79 años, mientras que en Latinoamérica, Brasil y México registran una longevidad cercana a los 76 años. En contraste, Indonesia presenta la menor esperanza de vida entre las principales economías, con alrededor de 72 años. Por último, la plataforma destaca que la relación entre riqueza económica y longevidad no es necesariamente lineal entre los países en el mundo.

¿CUÁNTO SERÁ EL PROMEDIO DE VIDA PARA EL PERÚ EN 2050?

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington anunció que el Perú estará entre los tres países de Sudamérica con mayor esperanza de vida para 2050. Según el reciente estudio, durante los próximos años la expectativa de vida irá incrementándose, alcanzando los 82,47 años para 2050 gracias a los avances en salud, el crecimiento económico y un mayor acceso a los servicios básicos. Este resultado posiciona a nuestro país en el tercer lugar del ranking, solo por detrás de Colombia y Chile.