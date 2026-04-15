A nivel global, los conflictos bélicos suelen impactar de manera negativa en la economía, y a pesar de la lejanía, también de países de América del Sur. Hoy considerando la guerra iniciada por parte de Estados Unidos e Israel, resulta llamativo que la gasolina como principal fuente de energía para diversos servicios, pueda conseguirse de manera módica, y dentro de territorio sudamericano muy particular. En ese sentido, hoy hace noticia el liderazgo que viene sosteniendo gobierno regional entorno a la venta de tan importante combustible, y más aún luego de registrarse costo elevado del petróleo a nivel global.

EL PAÍS LATINOAMERICANO QUE OFRECE UNA DE LAS GASOLINAS MÁS BARATAS DEL MUNDO, Y PESE A ALZA DEL PETRÓLEO

La movilidad global, el transporte de mercancías y hasta la economía misma depende de la gasolina como fuente primaria de energía para unos vehículos que ahora buscan conseguirla pagando monto accesible.

Al respecto, y considerando la guerra iniciada en Medio Oriente, te contamos que el precio de dicho derivado del petróleo, ha terminado elevándose de cara a este 2026, sin embargo desde Venezuela el panorama no se vislumbra tan negativo gracias a la implementación de cronogramas de distribución gestionados por parte de Plataforma Patria.

En relación a esta información, resulta importante destacar que después de Venezuela, dicho país sudamericano cuenta con una de las gasolinas más económicas del mundo, valiendo hoy monto ascendente a los 0,50 bolívares por litro (0,02 dólares), tal y como lo revela la plataforma de Global Petrol Prices.

EN ESTO CONSISTE EL OTORGAMIENTO DE GASOLINA SUBSIDIADA, SEGÚN GOBIERNO VENEZOLANO

A través del denominado PDVSA estatal, hoy quienes acceden a este privilegio conforman esquema de reparto anunciado en 2020, y mediante una actualización de precio y cantidad de litros mensuales relacionados a otorgamiento de prestación económica directa.

Este Sistema de Protección de la Gasolina dirigido a dueños y/o conductores venezolanos de autos y motos, y cuyo saldo positivo asciende al menos a los 25,20 bolívares, tiene por objetivo la asignación de cupos de subsidio al consumidor con la finalidad de cubrir gastos por abastecimiento de combustible en estaciones de servicio ubicados a nivel nacional.

Considerando estas precisiones más el costo actual de dicho combustible, y ascendente a los 5 mil Bs. que puedes canjear única y solo electrónicamente mediante BiopagoPDV, te contamos que el beneficio económico entregado oficialmente a través de cronograma de distribución, llega a los 120 litros para autos y 60 para motos de manera mensual.

VENEZUELA: LAS FECHAS DE CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA GASOLINA SUBSIDIADA EN TERCERA SEMANA DE ABRIL 2026

Lunes 13 de abril

- Placas que terminan en 3 y 4

Martes 14 de abril

- Placas que terminan en 5 y 6

Miércoles 15 de abril

- Placas que terminan en 7 y 8

Gasolina subsidiada y otorgada a quienes cumplen con ciertos requisitos básicos, según lo determina el Gobierno Bolivariano mediante Sistema Patria.

Jueves 16 de abril

Placas que terminan en 9 y 0

Viernes 17 de abril

- Placas que terminan en 1 y 2

Sábado 18 de abril

- Placas que terminan en 3 y 4

Domingo 19 de abril

- Placas que terminan en 5 y 6

Cabe resaltar, que a través de la Plataforma Patria, el gobierno venezolano ha dado a conocer que cada beneficiario de la gasolina subsidiada, hoy tiene la posibilidad de revisar el saldo restante de su cupón enviando un mensaje de texto al número 3777 con la palabra “SALDO” o “GASOLINA” escrita.