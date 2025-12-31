El cierre de 2025 dejó cifras que sorprendieron incluso a los oyentes más atentos. Spotify y Apple Music publicaron sus rankings anuales y los resultados no solo confirman tendencias, sino que también revelan contrastes entre gustos globales y preferencias por plataforma.

Desde baladas pop hasta colaboraciones del rap y el K-pop, el año estuvo dominado por pocos nombres que lograron repetir presencia en los primeros lugares. Descubre cuáles fueron las canciones más reproducidas de 2025.

¿CUÁLES FUERON LAS CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN SPOTIFY EN 2025?

Spotify presentó un top 10 marcado por colaboraciones de alto impacto y la repetición de solo dos artistas en la lista. Bruno Mars logró una presencia destacada al colocar dos temas en posiciones clave, gracias a sus trabajos junto a Lady Gaga y Rosé. Billie Eilish también repitió, consolidando su vigencia con canciones que se mantuvieron constantes durante todo el año.

El ranking incluyó además propuestas de pop alternativo, hip hop y hasta una banda sonora ligada al universo del K-pop, lo que evidencia la diversidad de gustos de los usuarios de la plataforma. En cuanto a la música en español, solo un artista latino logró colarse entre las diez más reproducidas.

Las canciones más escuchadas en Spotify durante 2025 fueron:

“Die with a Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars “Birds of a Feather”, de Billie Eilish “APT.”, de Rosé y Bruno Mars “Ordinary”, de Alex Warren “DtMF”, de Bad Bunny “Back to Friends”, de sombr “Golden”, de HUNTR/X y elenco de K-Pop Demon Hunters “luther”, de Kendrick Lamar con SZA “That’s So True”, de Gracie Abrams “Wildflower”, de Billie Eilish

¿QUÉ CANCIONES DOMINARON EL RANKING GLOBAL DE APPLE MUSIC?

El listado anual de Apple Music mostró una fuerte presencia del rap y el pop internacional, con Kendrick Lamar, Billie Eilish y Bruno Mars apareciendo más de una vez. A diferencia de Spotify, esta plataforma no incluyó ninguna canción en español dentro de su top 10 global, aunque sí registró temas latinos fuera de ese rango.

Las primeras posiciones estuvieron lideradas por colaboraciones y lanzamientos que se mantuvieron estables durante gran parte del año. El ranking completo quedó conformado de la siguiente manera:

“APT.”, de Rosé y Bruno Mars “luther”, de Kendrick Lamar con SZA “Die with a Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars “Not Like Us”, de Kendrick Lamar “Birds of a Feather”, de Billie Eilish “That’s So True”, de Gracie Abrams “Ordinary”, de Alex Warren “Timeless”, de The Weeknd “Wildflower”, de Billie Eilish “30 for 30”, de SZA y Kendrick Lamar

¿QUIÉNES FUERON LOS ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS DEL AÑO?

Más allá de las canciones, 2025 también tuvo claros ganadores en cuanto a reproducciones totales. Spotify anunció que Bad Bunny recuperó el primer lugar como el artista más escuchado del mundo, impulsado por el éxito de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el disco más reproducido del año a nivel global.

En Apple Music, el liderazgo fue para Tyler, The Creator, quien registró su mejor desempeño histórico en la plataforma, superando los 4.500 millones de minutos de reproducción.

Bad Bunny, por su parte, mantuvo su posición como el artista latino más escuchado a nivel mundial, reafirmando su impacto más allá de los rankings de canciones, según informa la plataforma El Diario.

Bad Bunny en el Super Bowl. (Foto: Ricardo ARDUENGO / AFP) / RICARDO ARDUENGO