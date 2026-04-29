Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras cuya extensión tiende a generar expectativa, y también debido al uso de tecnología de última generación, entre otras características puntuales mediante las cuales hoy llama la atención el funcionamiento de una obra emblemática de gobierno sudamericano e inaugurada hace poco más de 40 años. Al respecto, te contamos que dicha región cuenta desde 1984 con una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, y actualmente figura gestionada hasta por dos países cuyo liderazgo marca la pauta en cuanto a producción acumulada de energía se refiere.

LA COLOSAL CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRA EN SUDAMÉRICA Y LIDERA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA LIMPIA A NIVEL GLOBAL

Han transcurrido poco más de 40 años desde que la primera hidroeléctrica del mundo en poseer el título de Guinness World Records debido a producción acumulada de energía limpia, fuera inaugurado, y a partir de ello marcara hito a nivel global.

A continuación vamos a referirnos a Itaipú Binacional como la impresionante estructura gestionada hoy, y de manera conjunta por parte de Brasil y Paraguay, los dos países sudamericanos cuyos gobiernos poseen la mitad de la electricidad producida.

“Desde 2012, la planta cuenta con un sistema de gestión diseñado para mejorar su eficiencia aprovechando al máximo toda el agua que llega al embalse”, alcanza a leerse mediante la plataforma oficial de una de las mayores hidroeléctricas del mundo que logra extenderse a lo largo de 170 km por el río Paraná, y figura designada como Reserva de la Biosfera (UNESCO) proporcionando “diversos servicios ecosistémicos, incluyendo beneficios para la producción de alimentos”.

LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA

A lo largo de los últimos años, China ha logrado asentarse sobre territorio latinoamericano, y esto mediante mano de obra y también dinero invertido para la ejecución de proyectos como la central hidroeléctrica más grande de América Latina.

La obra iniciada en el 2009, y culminada 7 años después, representa una obra emblemática para el Gobierno Nacional de Ecuador, y aunque hoy afronta serias dificultades para operar al 100%, Coca Codo Sinclair de 1.500 Mw de potencia, no deja de brindarle al país una soberanía energética que le permite prescindir de la importación de electricidad desde los países vecinos.

A través de la plataforma oficial de CELEC, la empresa pública encargada de la gestión de las principales hidroeléctricas del país latinoamericano, manifiesta que el proyecto como tal, terminó edificándose gracias a “... una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares, con un 70 por ciento (1.682’745.000) de financiamiento del Eximbank de China”, y una contraparte restante de parte del Estado a cargo de Daniel Noboa actualmente.

Resulta importante destacar asimismo, que hoy, y debido a fisuras en los distribuidores y la erosión regresiva del río Coca, la central hídrica más grande de América Latina, viene operando con limitaciones significativas, y por incluso debajo del 50% de su capacidad.

ESTOS SON LOS TIPOS DE PRESA EXISTENTES Y SU REAL SIGNIFICADO

La presa es una obra arquitectónica fundamental para la regulación del caudal de los ríos, y asimismo ayudar a las centrales hidroeléctricas a terminar produciendo energía renovable.

“ Una presa está formada por elementos de entrada, túneles o canales, rebosaderos para liberar el exceso de agua y elementos de desagüe ”, según lo precisa ENEL .

”, según lo precisa . TIPOS DE PRESA

- Presa de gravedad

Este tipo de presa suele contar con una sección vertical en forma triangular o trapezoidal, y también una “sección horizontal con un eje recto o, en ocasiones, curvo”.

- Presa de vuelta

Este tipo de presa “muestra una forma convexa”.

“La mayor parte de la presión hidrostática del agua del embalse se transfiere hacia los laterales de la propia presa y luego a los lados del valle o montaña donde descansa”, refiere también ENEL al respecto.