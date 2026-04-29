Por Redacción EC

Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras cuya extensión tiende a generar expectativa, y también debido al uso de tecnología de última generación, entre otras características puntuales mediante las cuales hoy llama la atención el funcionamiento de una obra emblemática de gobierno sudamericano e inaugurada hace poco más de 40 años. Al respecto, te contamos que dicha región cuenta desde 1984 con una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, y actualmente figura gestionada hasta por dos países cuyo liderazgo marca la pauta en cuanto a producción acumulada de energía se refiere.

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