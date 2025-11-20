Con el objetivo puesto en que el sistema académico peruano sea más ordenado, y poder desarrollar así una mayor orientación hacia la mejora continua, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) inició hace 10 años el procedimiento obligatorio que busca otorgar el denominado licenciamiento institucional a nivel nacional. Desde el año 2015, dicho proceso ha permitido la evaluación de casi 150 casas de estudios públicas y privadas, pero a la fecha casi el 50% no ha llegado a cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas, determinándose así el cese de actividades de estas 7 instituciones puntuales.

ESTAS SON LAS 7 UNIVERSIDADES PERUANAS QUE NO RECIBIERON LICENCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUNEDU Y DEJARÁN DE OPERAR OFICIALMENTE

En el marco de la elaboración del modelo de licenciamiento, y su implementación en el sistema universitario peruano a cargo de la SUNEDU que data de noviembre de 2015, dicha habilitación para ofrecer el servicio educativo superior se define como el procedimiento obligatorio cuyo objetivo radica en verificar que las universidades cumplan con las CBC y puedan recibir la autorización para operar oficialmente, sin embargo hoy 7 reconocidas casas de estudio forman parte del grupo con consentimiento denegado.

Al respecto, resulta preciso indicar que de acuerdo a información actualizada, el mencionado proceso ha contado hasta el 28 de octubre de 2025 con un total de 43 Instituciones de Educación Superior (IES) y 2 escuelas de posgrado sin haber recibido el otorgamiento de la acreditación que les permite cumplir con el conjunto de estándares mínimos, según el listado compartido por el organismo adscrito al Ministerio de Educación (Minedu).

Te compartimos los nombres de las 7 universidades peruanas que de acuerdo a la SUNEDU, deben cerrar actividades oficialmente ya que cuentan con denegatoria de licenciamiento para operar administrativa y académicamente sobre territorio peruano:

Universidad Científica del Perú (UCP) / Iquitos

Universidad José Carlos Mariátegui / Moquegua

Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) / Lima

Universidad Alas Peruanas (UAP) / Lima

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

Universidad Privada San Carlos (UPSC) / Puno

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) / Juliaca

Cabe resaltar, que así como figuran casas de estudios con licenciamiento denegado, existe el mayor porcentaje de las 141 universidades participantes en el procedimiento obligatorio llevado a cabo por la SUNEDU desde el 2015, que si figuran admitidas tras cumplir de manera efectiva con las CBC basadas en la existencia de objetivos académicos, infraestructura y equipamiento adecuados, mecanismos de inserción laboral, entre otras consideraciones.

ETAPAS Y PROCEDIMIENTO ADMITIDO POR LA SUNEDU PARA OTORGAR LICENCIAMIENTO A UNIVERSIDADES

La SUNEDU diseñó e implementó en 2020 un mecanismo dirigido para nuevos proyectos universitarios y universidades con licencia denegada 3 años atrás para buscar insertarlos a un sistema de educación superior de calidad tal y como ocurrió con las más de 90 instituciones habilitadas para operar durante la primera etapa del licenciamiento institucional.

De acuerdo a información compartida por organismo estatal adscrito al Minedu, el plazo de evaluación considerada en base a las CBC y sus componentes asciende a los 120 días hábiles, y conlleva un procedimiento virtual comprendido en las siguientes etapas:

Evaluación Integral

- Revisión documental y verificación presencial y/o remota

Etapa Resolutiva

- Emisión de la Resolución del Consejo Directivo

Con respecto a las CBC que debe cumplir cada universidad peruana evaluada por la SUNEDU, resulta preciso destacar algunos de los criterios considerados para tal efecto, y entre los cuales resalta la “existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio”, “infraestructura y equipamiento adecuados”, “oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento”, “mecanismos de inserción laboral”, entre otros factores analizados.