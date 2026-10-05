La gira de BTS en Latinoamérica no solo ha dejado estadios llenos y momentos memorables, sino también momentos de tensión en redes sociales. En las últimas horas, un clip grabado en las filas de ingreso en Bogotá, Colombia, se volvió viral en X (Twitter) e Instagram, afirmando que la seguridad del evento se reforzó debido a una presunta amenaza de ataque con ácido contra Taehyung.
El video viral de logística que encendió las alarmas en Bogotá
En el video, un integrante de la logística privada del concierto utiliza un megáfono para dar indicaciones sobre los objetos prohibidos en el primer filtro de revisión.
En la grabación se escucha al operador explicar a los asistentes que no se permite el ingreso de maquillajes líquidos, perfumes, gloss, desodorantes ni aerosoles, justificando la medida con la frase: “a uno de los muchachos lo tienen amenazado con un tema de ácido”. La declaración provocó de inmediato preocupación y llamados masivos en redes sociales para exigir garantías sobre la integridad del cantante surcoreano.
¿Existe una amenaza real o es una norma de seguridad?
Pese al impacto de las declaraciones registradas en el clip, no existe ningún informe oficial que confirme una amenaza acreditada de ataque con ácido más allá de un post de X de una persona que afirma haber comprado la entrada para perpetrar el ataque.
Las restricciones de líquidos, aerosoles, envases de vidrio o cosméticos son protocolos estándar aplicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y las empresas logísticas en eventos masivos. Estas normas buscan prevenir el ingreso de sustancias inflamables, irritantes o proyectiles hacia el escenario o la multitud. Por ello, especialistas en eventos señalan que es común que el personal de vigilancia justifique estas normativas usando explicaciones informales o rumores de pasillo para agilizar los decomisos en las entradas.
Sin pronunciación oficial
Hasta el momento, ni la agencia organizadora HYBE / Big Hit Music, ni la Policía Metropolitana de Bogotá, ni la productora local del evento han emitido comunicados que validen un plan o riesgo de agresión física hacia integrantes del grupo.
El protocolo habitual de Big Hit Music ante campañas de acoso o mensajes maliciosos en línea consiste en iniciar acciones legales periódicas y reservarse los detalles de seguridad física de sus artistas. Las autoridades locales han recomendado a los asistentes y fanáticos informarse a través de los canales de comunicación oficial como Weverse para evitar caer en desinformación o pánico infundado.