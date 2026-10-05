La gira de BTS en Latinoamérica no solo ha dejado estadios llenos y momentos memorables, sino también momentos de tensión en redes sociales. En las últimas horas, un clip grabado en las filas de ingreso en Bogotá, Colombia, se volvió viral en X (Twitter) e Instagram, afirmando que la seguridad del evento se reforzó debido a una presunta amenaza de ataque con ácido contra Taehyung.

El video viral de logística que encendió las alarmas en Bogotá

En el video, un integrante de la logística privada del concierto utiliza un megáfono para dar indicaciones sobre los objetos prohibidos en el primer filtro de revisión.

En la grabación se escucha al operador explicar a los asistentes que no se permite el ingreso de maquillajes líquidos, perfumes, gloss, desodorantes ni aerosoles, justificando la medida con la frase: “a uno de los muchachos lo tienen amenazado con un tema de ácido”. La declaración provocó de inmediato preocupación y llamados masivos en redes sociales para exigir garantías sobre la integridad del cantante surcoreano.

¿Existe una amenaza real o es una norma de seguridad?

Pese al impacto de las declaraciones registradas en el clip, no existe ningún informe oficial que confirme una amenaza acreditada de ataque con ácido más allá de un post de X de una persona que afirma haber comprado la entrada para perpetrar el ataque.

An army filmed their walkthrough at security where staff personally briefed everyone on the strict safety rules for Taehyung. It is reassuring to see hybe taking action to ensure taehyung's safety. Caption: Notice how my face changed when I heard this directly from the concert logistics team. It's one of the reasons security was so strict. Concert staff : Liquid cosmetics cannot enter. Things like perfumes, foundation, lip gloss, aerosol sprays cannot enter either. This is because one of the guys [group member] has been threatened with acid, among other things, so liquid cosmetics are strictly prohibited. Are we clear up to this point? Starting from this first checkpoint, security will throw those items in the trash. Are we clear up to this point? [...] Ladies and gentlemen, if you have medications, drops, or other items.. — vjk ☆ (@koovarbie) October 5, 2026

Las restricciones de líquidos, aerosoles, envases de vidrio o cosméticos son protocolos estándar aplicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y las empresas logísticas en eventos masivos. Estas normas buscan prevenir el ingreso de sustancias inflamables, irritantes o proyectiles hacia el escenario o la multitud. Por ello, especialistas en eventos señalan que es común que el personal de vigilancia justifique estas normativas usando explicaciones informales o rumores de pasillo para agilizar los decomisos en las entradas.

DIFUNDAN 🚨 URGENTE: GRAVES AMENAZAS CONTRA JIMIN Y TAEHYUNG 🚨 Amenazas serias contra Jimin y Taehyung han resurgido. Unas cuentas en BRASIL y una que irá a ARGENTINA han manifestado su intención de asistir al concierto y han lanzado una amenaza directa de arrojar ácido (un líquido químico capaz de causar heridas graves) a Jimin y Taehyung, además de expresar deseos malintencionados hacia su integridad física. Amenazas de esta magnitud no pueden tomarse a la ligera bajo ninguna circunstancia. La identidad de estas cuentas y la gravedad de la situación deben ser investigadas de inmediato por las autoridades competentes. Hacemos un llamado al fandom a mantenerse alerta, reportar estas cuentas y difundir este mensaje para exigir protección inmediata. -Exigimos a los organizadores, al equipo de seguridad y a las agencias que tomen cartas en el asunto sin demora, reforzando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad absoluta de Jimin y Taehyung. La vida y la integridad física de los artistas son prioridad.- #PROTECTJIMIN #PROTECTTAEHYUNG @HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC @LiveNationBR @MinSeguridad_Ar @PFAOficial @Safety — Mikrokosmos México (@Mikro_Mexico) September 4, 2026

Sin pronunciación oficial

Hasta el momento, ni la agencia organizadora HYBE / Big Hit Music, ni la Policía Metropolitana de Bogotá, ni la productora local del evento han emitido comunicados que validen un plan o riesgo de agresión física hacia integrantes del grupo.

El protocolo habitual de Big Hit Music ante campañas de acoso o mensajes maliciosos en línea consiste en iniciar acciones legales periódicas y reservarse los detalles de seguridad física de sus artistas. Las autoridades locales han recomendado a los asistentes y fanáticos informarse a través de los canales de comunicación oficial como Weverse para evitar caer en desinformación o pánico infundado.