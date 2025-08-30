Tambo sigue reforzando su liderazgo en el mercado peruano de tiendas de conveniencia con la apertura de 18 nuevos locales en mayo. Con esta expansión, la marca alcanza los 619 puntos de atención a nivel nacional, consolidándose como la opción preferida de miles de consumidores.

Este crecimiento forma parte de una estrategia que prioriza ubicaciones de alto flujo y que busca adaptarse a las particularidades de cada distrito o provincia. A continuación, te contamos en qué distritos y provincias se abrieron sus nuevas sedes.

¿EN QUÉ DISTRITOS Y PROVINCIAS SE INAUGURARON LAS NUEVAS TIENDAS?

De las 18 aperturas realizadas en mayo, la gran mayoría se concentra en Lima Metropolitana y Callao, donde se inauguraron 15 locales. Los restantes se distribuyen en otras regiones, consolidando la expansión más allá de la capital.

Lima Metropolitana y Callao

Bellavista: Calle Los Amancaes 104

Surquillo: Av. Domingo Orué 798

Ate Vitarte: Calle Río Virú, Unidad Inmobiliaria 100

Ate Vitarte: Calle Las Tunas 112

Magdalena: Av. Del Ejército 1128

Miraflores: Av. José Pardo 392

Miraflores: Calle José Gálvez 305

Santiago de Surco: Av. La Encalada 1145, C.C. Monterrico

Santiago de Surco: Av. Caminos del Inca 228

Villa El Salvador: Coop. José María Arguedas Mz. A, Lt. 16

Carabayllo: Av. A – Mz. L2, Lt. 22, Urb. Santo Domingo

Los Olivos: Av. Naranjal 1470

Los Olivos: Av. Carlos Izaguirre 780

Lurigancho: Av. 28 de Julio 384, Urb. Nueva Chosica

Punta Hermosa: Nueva Generación Mz. A, Lt. 10

Provincia de Cañete (Lima)

Cañete: Panamericana Sur Mz. B, Lt. 4

Mala: Prolongación Marchand 119, Mz. 21, Lt. 24

Arequipa

Av. Independencia 112, PP.JJ. Ciudad Mi Trabajo, Socabaya

¿CUÁNTAS TIENDAS TIENE TAMBO ACTUALMENTE EN EL PERÚ?

Tras estas inauguraciones, la compañía alcanzó la cifra de 619 locales en funcionamiento a nivel nacional. Con este número, la cadena de capital peruano mantiene una posición de liderazgo indiscutible en el rubro, superando con creces a Oxxo, que cuenta con poco más de 200 establecimientos en el país.

¿QUÉ ESTRATEGIA SIGUE LA COMPAÑÍA PARA EXPANDIRSE?

El plan de crecimiento de Tambo combina la apertura en zonas urbanas de gran concurrencia con una incursión paulatina en mercados regionales. La empresa analiza el comportamiento del consumidor y adapta su oferta a las necesidades de cada zona, lo que le permite brindar una experiencia de compra conveniente y personalizada.

¿QUÉ PROYECCIONES TIENE PARA EL 2025?

La cadena prevé mantener un ritmo sólido de aperturas durante el 2025, enfocándose en áreas donde la demanda aún no está cubierta. Su capacidad para anticipar tendencias y responder rápidamente a los cambios del mercado será clave para seguir afianzando su modelo de negocio.

¿CÓMO HA LOGRADO FIDELIZAR A SUS CLIENTES?

Uno de los pilares del éxito de Tambo ha sido la combinación de eficiencia operativa y una propuesta adaptada a cada comunidad. Este enfoque le ha permitido generar cercanía con el consumidor, fortalecer la lealtad de sus clientes y consolidarse como la opción preferida en el segmento de tiendas de conveniencia en el Perú, según explica la plataforma Perú Retail.