En el mundo del cine existen producciones que sorprenden por sus historias, efectos visuales o actuaciones memorables, pero pocas han logrado llamar la atención por un elemento tan particular como su duración. Desde Suecia surgió una propuesta experimental que rompió cualquier idea tradicional sobre lo que significa ver una película y terminó convirtiéndose en la cinta más extensa registrada hasta la fecha. Aquí te contaremos mucho más sobre este filme que genera comentarios de todo tipo.

Una obra que convirtió el paso del tiempo en protagonista

El proyecto lleva por nombre “Logistics” y fue creado por los artistas suecos Erika Magnusson y Daniel Andersson. A diferencia de las películas convencionales, esta producción no busca contar una historia basada en personajes o conflictos dramáticos, sino reflexionar sobre el ritmo de la vida moderna, el consumo y los procesos invisibles que permiten que los productos lleguen hasta nuestras manos.

La cinta fue estrenada en 2012 y tiene una duración que sorprende incluso a los amantes más apasionados del séptimo arte: 857 horas de reproducción, equivalentes a más de 51 mil minutos. Para completar su visualización sería necesario permanecer frente a la pantalla durante aproximadamente 37 días continuos.

Un recorrido cinematográfico de miles de kilómetros

La particular película fue grabada siguiendo la ruta real de un producto electrónico, desde su origen hasta el destino final. Los realizadores quisieron mostrar el largo camino que existe detrás del comercio internacional y cómo el transporte de mercancías forma parte de una compleja red que pocas veces llega a ser observada por el consumidor.

El rodaje llevó al equipo por diferentes ciudades y puertos internacionales, pasando por lugares como Estocolmo, Insjön, Gotemburgo, Bremerhaven, Rotterdam, Algeciras, Málaga, Shenzhen y Bao’an. Cada escenario formó parte de una extensa travesía que convirtió el transporte en el eje principal de la obra.

Una experiencia que desafía la forma tradicional de ver cine

Más que una película pensada para disfrutarse en una sola sesión, “Logistics” fue concebida como una experiencia artística y una invitación a reflexionar sobre la relación que tenemos con el tiempo. Sus creadores describieron el proyecto como una “road movie” de 37 días, donde el recorrido físico se transforma en una mirada profunda sobre la economía global.

La producción contó con apoyo de instituciones culturales suecas que permitieron llevar adelante esta ambiciosa propuesta experimental. Su objetivo no era competir con las grandes superproducciones, sino plantear una pregunta sobre la velocidad con la que vivimos y la importancia de observar aquellos procesos que normalmente pasan desapercibidos.

El cine que también nace de lo inesperado

La historia de “Logistics” demuestra que el séptimo arte todavía tiene espacio para propuestas alejadas de lo convencional. Mientras algunas películas buscan atrapar al público con acción o grandes efectos, esta obra apuesta por algo completamente distinto: hacer que el espectador tome conciencia del tiempo.

Aunque son pocos quienes han logrado verla completa, la producción sueca permanece como un símbolo de creatividad y experimentación cinematográfica. Su récord no está basado en grandes recaudaciones ni premios internacionales, sino en haber llevado la duración de una película hasta un territorio que parecía imposible.