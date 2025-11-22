La fiebre por las series de época continúa creciendo en Netflix, donde producciones llenas de romance, intriga y despliegues visuales han logrado conquistar al público internacional. En medio del entusiasmo por títulos como “Los Bridgerton” o “La emperatriz”, una nueva propuesta ha irrumpido con fuerza en el catálogo de España y ya se posiciona entre lo más visto, sorprendiendo por su estilo irreverente y completamente distinto al que domina el género.

Lejos de la solemnidad habitual de las ficciones históricas, esta producción apuesta por el humor ácido, el exceso y una mirada descaradamente contemporánea para revisar uno de los capítulos más llamativos de la historia europea. Con un tono explosivo que combina sátira, drama y un marcado espíritu moderno, la serie se ha convertido en la gran revelación del momento dentro de la plataforma de streaming. A continuación, te contamos de qué producción hablamos.

¿CUÁL ES LA SERIE DE ÉPOCA NO PUEDES PERDERTE?

Se trata de “The Great”, una comedia satírica de tres temporadas protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, que revisita el ascenso de Catalina la Grande al trono ruso.

La química entre Elle Fanning, que encarna a una Catalina joven y ambiciosa, y Nicholas Hoult, en la piel de un Pedro III excéntrico y despótico, es uno de los pilares del éxito. Sus interpretaciones equilibran humor frenético y drama, logrando que cada episodio mantenga un ritmo vertiginoso.

El elenco secundario aporta un abanico de figuras tan exageradas como fascinantes, diseñadas para potenciar la comedia sin perder la dimensión emocional.

¿POR QUÉ ES DIFERENTE A OTRAS SERIES DE ÉPOCA?

A diferencia de los dramas históricos tradicionales, “The Great” deja claro desde su primera escena que no busca ceñirse estrictamente a los hechos reales. Cada capítulo abre con la frase “historia ocasionalmente real”, una declaración de principios que anuncia su enfoque libre, juguetón y cargado de absurdo.

En lugar de reproducir de manera minuciosa la vida de Catalina, la serie transforma su biografía en una comedia explosiva en la que prima la imaginación por encima del rigor documental, según explica la plataforma Infobae.

¿QUÉ ELEMENTOS LLAMAN MÁS LA ATENCIÓN DE SU ESTILO?

La ambientación del siglo XVIII ruso aparece reinterpretada con un sello descarado: bailes palaciegos envueltos en estética exuberante, personajes con actitudes muy actuales y una banda sonora integrada por música pop de los últimos 30 años.

Este contraste deliberado crea una atmósfera vibrante que se aleja de cualquier expectativa de formalidad, reflejando la personalidad creativa de su creador, Tony McNamara, también guionista de La favorita.

¿DÓNDE ES TENDENCIA ESTA SERIE?

Tras un paso discreto por plataformas de poca presencia, la serie finalmente encontró en Netflix España la vitrina masiva que necesitaba. Gracias a su amplia visibilidad, “The Great” se ha convertido en uno de los títulos más comentados del momento, ofreciendo a los espectadores una experiencia refrescante dentro del universo de las historias de época.