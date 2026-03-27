¿Alguna vez te has preguntado cómo se mide realmente la felicidad en un país? No se trata solo de ver sonrisas en las calles, sino de algo mucho más profundo: tener salud, un buen sueldo y la tranquilidad de vivir en paz. Este 2026, el nuevo Informe Mundial de la Felicidad, publicado por el Centro de Investigación de la Universidad de Oxford en colaboración con la Encuesta Mundial de Gallup, ha revelado datos impactantes que revelan el panorama global. Mientras algunas naciones celebran su estabilidad y viven una realidad de ensueño, otras están atrapadas en un círculo vicioso de guerra, pobreza extrema y una falta total de apoyo entre vecinos. Este ranking, que evaluó a 147 naciones, no solo mira el dinero, sino la percepción real de supervivencia en lugares donde la crisis y la desesperanza dictan el día a día. Descubre si Perú se encuentra en este listado crítico y cuáles son las cinco naciones que enfrentan la realidad más dura del planeta.

¿FIGURA PERÚ ENTRE LOS CINCO PAÍSES CON MAYOR INFELICIDAD?

No, el territorio peruano no forma parte del grupo de las cinco naciones con los peores indicadores de bienestar. De acuerdo con el reciente estudio que recoge la plataforma Buzos, el “quinto del fondo” está compuesto por las siguientes naciones:

Afganistán: el país con el índice más bajo de todo el análisis. Sierra Leona: presenta una de las situaciones más críticas. Malawi: se ubica en la parte más profunda de la tabla. Zimbabwe: continúa en los últimos escalones de bienestar percibido. Botswana: ocupa la posición 143 de los 147 analizados.

Kabul es la capital y sede del gobierno de Afganistán.

¿POR QUÉ ESTAS NACIONES SE UBICAN EN EL FONDO DEL RANKING?

Vivir en los últimos 30 lugares de este informe, una zona donde predominan países del África subsahariana y naciones en crisis como Líbano, es el resultado de problemas muy graves que se repiten:

Conflictos y política: La presencia constante de guerras y gobiernos que no ofrecen ninguna estabilidad.

La presencia constante de guerras y gobiernos que no ofrecen ninguna estabilidad. Salud precaria: Una esperanza de vida saludable muy reducida y falta de servicios médicos.

Una esperanza de vida saludable muy reducida y falta de servicios médicos. Economía y soledad: Sueldos bajísimos por persona y la sensación de que no hay redes de apoyo social cuando alguien necesita ayuda.

Sueldos bajísimos por persona y la sensación de que no hay redes de apoyo social cuando alguien necesita ayuda. Corrupción: Una percepción extremadamente alta de que sus líderes son deshonestos.

Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo,

¿CUÁLES SON LOS PAISES MÁS FELICES DEL MUNDO?

Cada territorio a nivel global presenta sus particularidades, pero para la elaboración del informe, son tomadas en cuenta hasta 6 variables respecto al análisis correspondiente: PIB per cápita, apoyo social, esperanza de vida sana, libertad, generosidad y percepción de la corrupción; que por cierto ha vuelto a situar a la misma nación nórdica en el primer lugar por novena ocasión consecutiva.

Según el Informe Mundial de la Felicidad, este es el listado conformado por los 10 países más felices del mundo hacia el 2026:

Finlandia Islandia Dinamarca Costa Rica Suecia Noruega Países Bajos Israel Luxemburgo Suiza

Con respecto a Finlandia, y de acuerdo a información compartida por CNN, podemos destacar que además de poseer un clima fresco y cálido, también existe mucha honradez entre ciudadanos e inmigrantes que son recibidos con alegría.

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