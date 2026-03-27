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¿Te imaginas vivir ahí? Los 5 países más infelices del planeta revelados han sido revelados: ¿está Perú? | Foto: Unsplash
¿Te imaginas vivir ahí? Los 5 países más infelices del planeta revelados han sido revelados: ¿está Perú? | Foto: Unsplash
Por Redacción EC

¿Alguna vez te has preguntado cómo se mide realmente la felicidad en un país? No se trata solo de ver sonrisas en las calles, sino de algo mucho más profundo: tener salud, un buen sueldo y la tranquilidad de vivir en paz. Este 2026, el nuevo Informe Mundial de la Felicidad, publicado por el Centro de Investigación de la Universidad de Oxford en colaboración con la Encuesta Mundial de Gallup, ha revelado datos impactantes que revelan el panorama global. Mientras algunas naciones celebran su estabilidad y viven una realidad de ensueño, otras están atrapadas en un círculo vicioso de guerra, pobreza extrema y una falta total de apoyo entre vecinos. Este ranking, que evaluó a 147 naciones, no solo mira el dinero, sino la percepción real de supervivencia en lugares donde la crisis y la desesperanza dictan el día a día. Descubre si Perú se encuentra en este listado crítico y cuáles son las cinco naciones que enfrentan la realidad más dura del planeta.

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