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¡Todo listo para el Mundial 2026! Conoce la fecha exacta del primer partido y la hora de la esperada inauguración | Foto: EFE
¡Todo listo para el Mundial 2026! Conoce la fecha exacta del primer partido y la hora de la esperada inauguración | Foto: EFE
Por José Templo

Millones de aficionados ya esperan el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol al reunir por primera vez a 48 selecciones. Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de esta nueva edición que promete emociones desde el primer día y que tendrá una ceremonia inaugural llena de música y espectáculo. Los aficionados al fútbol cuentan las horas para el arranque del torneo y ya buscan conocer a qué hora comenzará la ceremonia inaugural y cuándo se jugará el primer partido de la esperada Copa del Mundo. La expectativa crece conforme se acerca el debut de las selecciones que buscarán alcanzar la gloria mundial. A continuación, te contamos todos los detalles sobre la inauguración, el partido inaugural, los artistas invitados y la conformación de los grupos del Mundial 2026.

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