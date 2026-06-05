Millones de aficionados ya esperan el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol al reunir por primera vez a 48 selecciones. Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de esta nueva edición que promete emociones desde el primer día y que tendrá una ceremonia inaugural llena de música y espectáculo. Los aficionados al fútbol cuentan las horas para el arranque del torneo y ya buscan conocer a qué hora comenzará la ceremonia inaugural y cuándo se jugará el primer partido de la esperada Copa del Mundo. La expectativa crece conforme se acerca el debut de las selecciones que buscarán alcanzar la gloria mundial. A continuación, te contamos todos los detalles sobre la inauguración, el partido inaugural, los artistas invitados y la conformación de los grupos del Mundial 2026.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL PRIMER PARTIDO DEL MUNDIAL 2026?

El encuentro que dará inicio a la Copa del Mundo está programado para el jueves 11 de junio a las 2:00 p. m. (hora peruana). Ese día, la selección de México tendrá la responsabilidad de abrir el torneo enfrentando a Sudáfrica en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional.

El compromiso se disputará en el Estadio Azteca, recinto ubicado en Ciudad de México que cuenta con capacidad para recibir a cerca de 87 mil espectadores. Con este duelo quedará oficialmente inaugurada una nueva edición del torneo más importante de selecciones.

México vs. Sudáfrica por inauguración del Mundial 2026. (Foto: Composición)

¿A QUÉ HORA SERÁ LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN?

La organización confirmó que el espectáculo de apertura comenzará una hora y media antes del pitazo inicial. Para los aficionados que seguirán el evento desde Perú, la ceremonia está prevista para iniciar alrededor de las 12:30 p. m.

El espectáculo contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Danny Ocean. Además, las agrupaciones Los Ángeles Azules y Maná también formarán parte del show preparado para dar la bienvenida a la máxima fiesta del fútbol, según informa RPP.

¿CUÁNTO COSTABAN LAS ENTRADAS PARA EL PARTIDO INAUGURAL?

Los boletos para el estreno del Mundial fueron distribuidos en cuatro categorías de precio:

Categoría 4: 370 dólares.

Categoría 3: 745 dólares.

Categoría 2: 1.290 dólares.

Categoría 1: 1.825 dólares.

También se ofrecieron paquetes Hospitality con valores que oscilaron entre 5.300 y 8.275 dólares. Sin embargo, la demanda fue tan alta que las entradas para la jornada inaugural quedaron agotadas.

Foto: @fifaworldcup

¿CÓMO QUEDARON CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026?

Grupo A | México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Grupo B | Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza Grupo C | Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D | Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía Grupo E | Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F | Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez Grupo G | Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H | España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I | Francia, Senegal, Irak y Noruega

Francia, Senegal, Irak y Noruega Grupo J | Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K | Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia Grupo L | Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá