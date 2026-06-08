Por Redacción EC

La pasión por coleccionar figuritas volvió a apoderarse de millones de hinchas gracias al lanzamiento del álbum oficial de Panini para el Mundial 2026. A medida que se acerca la máxima cita del fútbol, aficionados de distintos países se han embarcado en la misión de completar una de las ediciones más ambiciosas de la historia. La colección incluye un total de 980 estampas, por lo que conseguir cada una de ellas se ha convertido en un verdadero desafío. Entre todas, algunas destacan por su escasa aparición en los sobres, razón por la que son consideradas las más codiciadas y suelen protagonizar intercambios entre coleccionistas. Esta edición marca un hito para Panini, ya que nunca antes un álbum mundialista había reunido una cantidad tan elevada de figuritas. El aumento responde al nuevo formato de la Copa del Mundo, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes. La ampliación del torneo no solo incrementó el número de equipos presentes en la colección, sino que también elevó el grado de dificultad para quienes buscan llenarla por completo. Por ello, obtener las estampas faltantes se ha convertido en todo un reto para los seguidores del fútbol y amantes del coleccionismo.