La pasión por coleccionar figuritas volvió a apoderarse de millones de hinchas gracias al lanzamiento del álbum oficial de Panini para el Mundial 2026. A medida que se acerca la máxima cita del fútbol, aficionados de distintos países se han embarcado en la misión de completar una de las ediciones más ambiciosas de la historia. La colección incluye un total de 980 estampas, por lo que conseguir cada una de ellas se ha convertido en un verdadero desafío. Entre todas, algunas destacan por su escasa aparición en los sobres, razón por la que son consideradas las más codiciadas y suelen protagonizar intercambios entre coleccionistas. Esta edición marca un hito para Panini, ya que nunca antes un álbum mundialista había reunido una cantidad tan elevada de figuritas. El aumento responde al nuevo formato de la Copa del Mundo, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes. La ampliación del torneo no solo incrementó el número de equipos presentes en la colección, sino que también elevó el grado de dificultad para quienes buscan llenarla por completo. Por ello, obtener las estampas faltantes se ha convertido en todo un reto para los seguidores del fútbol y amantes del coleccionismo.

¡Todos las buscan y casi nadie las tiene! Las figuritas más difíciles del Álbum Panini del Mundial 2026

Completar la colección se ha convertido en una tarea cada vez más complicada para los aficionados. Además de la gran cantidad de figuritas que integran el álbum, algunas estampas destacan por su escasa disponibilidad, lo que dificulta encontrarlas en los paquetes tradicionales. Esta situación ha provocado que sean las piezas más codiciadas entre los coleccionistas, generando un intenso movimiento de intercambios y una creciente demanda en plataformas de compra y venta en línea.

Lionel Messi (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Kylian Mbappé (Francia)

Lamine Yamal (España)

Los detalles que debes conocer sobre el Álbum Panini Mundial 2026

980 figuritas

112 páginas en total

18 retratos de futbolistas por selección

Una foto grupal por selección

Escudo brillante

Sobres con siete figuritas

Precio sugerido en Perú por sobre: S/ 4,20

Precio del álbum tapa blanda: S/ 9,90

Precio del álbum tapa dura (colección): S/ 49,90

Precio del álbum tapa dura Gold: S/ 99,90

Precio del Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá