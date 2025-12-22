Con la llegada de diciembre, el panetón se convierte en uno de los protagonistas indiscutibles de la temporada navideña en el Perú. Durante estas semanas, es común observar los supermercados llenos de personas realizando compras propias de las fiestas, y este tradicional dulce figura entre los productos más adquiridos. Aunque su consumo se extiende a lo largo de todo el mes, su presencia es casi obligatoria en la mesa durante la cena de Nochebuena. A continuación, te compartimos el origen y la historia de este emblemático postre en Navidad.

Todos los comen y será infaltable en la mesa de Nochebuena: ¿pero sabes cuál es su historia? Este es es el origen del panetón de Navidad

La presidenta de la Asociación de descendientes italianos en Perú, Vanessa Mendoza, declaró que el panetón nació en la ciudad de Milán hace unos 500 años y hace aproximadamente un siglo llegó a Perú junto con los primeros inmigrantes italianos, quienes lo trajeron como parte de su tradición navideña.

Fueron los comerciantes genoveses los que trajeron la receta del panetón a Perú, precisó Mendoza, quien aclaró que la receta original se modificó en nuestro país. El panetón milanés (biscocho achatado) no tuvo acogida, por eso se cambió al pan dulce con forma acampanada y ese quedó hasta ahora, añadió.

Estos alimentos se vendían en las bachiches (como se conocía a los negocios pequeños de los barrios de la época), por eso se pudo adoptar más rápido, dijo.

Fue en 1950 que se dio el gran salto hacia la industrialización, gracias a los italianos Angelo Motta y Gino Alemagna, unos empresarios que encontraron una oportunidad en el mercado local de los panes dulces.

Con la industrialización del panetón se empezó a usar insumos nacionales, en el caso de la harina, ya no era la italiana con la que se elaboraba el artesanal, por ejemplo, comentó Mendoza. Hoy, en Perú existen aproximadamente 60 marcas, entre industriales y artesanales, y se considera que el sector crece a un ritmo de cinco por ciento cada año.

¿Qué debes saber sobre la relación entre el panetón y Perú?

La aceptación de este dulce típico —un pan elaborado con frutas confitadas y pasas— ha sido tan grande en el Perú que el país se posiciona como uno de los principales consumidores a nivel mundial, solo por detrás de Italia, e incluso por encima de Brasil, la nación más extensa de Sudamérica, de acuerdo con especialistas en el tema.

Asimismo, una investigación desarrollada por Panetones D’Onofrio, una de las marcas con mayor trayectoria en el mercado peruano, indicó que este producto tiene un valor simbólico muy especial para los hogares del país. Para muchos consumidores, el panetón es visto casi como un integrante más de la familia, razón por la cual no puede faltar durante las celebraciones navideñas.

Frases para enviar en Navidad

“La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año se pase volando”

“Para Navidad, felicidad. Para Año Nuevo, prosperidad. Y para siempre ¡nuestra amistad!”

“¿Sabes qué regalo le he pedido a Papá Noel en esta Navidad? Pasar otro año más a tu lado”

“Olvidemos todo lo malo de este año que está por terminarse, recordemos que la Navidad es un tiempo de perdón y amor”

“Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites, y todo lo que no encuentres, ¡búscalo en Google!”

“Ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en tarros y abrir uno cada mes del año”

“La Navidad es el día que une todos los tiempos”

VIDEO RECOMENDADO