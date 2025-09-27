En su reciente edición, la revista ‘Time Out’ reveló los 39 distritos que se caracterizan por su autenticidad, diversidad y propuesta cultural al mundo. Sin embargo, dentro de este popular ranking se encuentran seis barrios ubicados en Latinoamérica, lo que ha generado una serie de reacciones de los internautas en las redes sociales. El reconocimiento se otorga a partir de la evaluación de expertos y editores locales, quienes consideran aspectos como la comunidad, la innovación, la vida nocturna y la escena artística de cada joya urbana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BARRIO PERUANO ESTÁ UBICADO ENTRE LOS MÁS ‘COOL’ DE AMÉRICA LATINA, SEGÚN ‘TIME OUT’?

A través de su ranking de los barrios más ‘cool’ del mundo en 2025, la revista ‘Time Out’, anunció a los 39 lugares más destacados que se caracterizan por ser referentes globales de autenticidad, cultura y creatividad urbana. Entre ellas está ubicado el distrito de Barranco, en Lima, cuyo reconocimiento destaca por su vida cultural, arte callejero, galerías, bares y rica oferta gastronómica. Así, entre las principales recomendaciones que menciona la plataforma está en visitar el Museo de Arte Contemporáneo, almorzar en Mérito del chef Juan Luís Martínez, caminar por el Parque Municipal y la Calle la Ermita.

Además, otra de las sugerencias de ‘Time Out’ es disfrutar de los atardeceres en el Mirador Catalina Recavarren y finalizar el día con una hermosa cena en Kjolle y cócteles al aire libre en Ayahuasca. De esta manera, el medio de comunicación insta a sus usuarios a visitar este lugar entre los meses de noviembre y marzo, con el objetivo de evitar la multitud de turistas. Según Infobae, los criterios de evaluación abarcan la cultura, la comunidad, la calidad de vida, la vida nocturna, la gastronomía, el ambiente urbano y una particular sensación de modernidad difícil de precisar.

Por otro lado, el primer lugar del listado de ‘Time Out’ lo ocupa Jimbōchō, en Tokio, como el barrio más ‘cool’ del mundo. Pues, es un lugar que destaca como un verdadero paraíso para los amantes de los libros, con más de 130 librerías antiguas, complementadas por una sólida tradición de cafeterías y una variada oferta de restaurantes especializados en curry. Finalmente, el top 10 lo completa Borgerhout (Amberes), Barra Funda (São Paulo), Camberwell (Londres), Avondale (Chicago), Mullae-dong (Seúl), Ménilmontant (París), Nakatsu (Osaka), Vallila (Helsinki) y Labone (Accra).

LOS BARRIOS MÁS ‘COOL’ DE LATINOAMÉRICA EN 2025, SEGÚN ‘TIME OUT’?

Barranco - Lima, Perú

Reconocido como el barrio cool de Lima 2025.

Famoso por su arte urbano, cafés bohemios y galerías como MATE y Dédalo.

Mezcla de gastronomía tradicional y contemporánea.

Ejemplo de barrio con vida cultural y turismo alternativo en América Latina.

Barra Funda - São Paulo, Brasil

Ocupa el puesto #3 en el ranking Time Out 2025.

Exzona industrial convertida en epicentro artístico y nocturno.

Galerías, clubes y espacios creativos impulsan su identidad.

Ideal para amantes de la música, el arte y la buena gastronomía.

Botafogo - Río de Janeiro, Brasil

Combinación de paisaje costero con cultura urbana intensa.

Cafés, bares artesanales y comunidad joven.

Uno de los principales barrios con arte urbano y vida nocturna.

Vistas privilegiadas al Pan de Azúcar.

Perpetuo Socorro - Medellín, Colombia

De zona industrial a distrito creativo.

Espacios de diseño, galerías y coworkings.

Considerado el barrio más trendy de América Latina.

Apuesta destacada en el turismo cultural.

Villa Devoto - Buenos Aires, Argentina

Barrio residencial en plena revitalización creativa.

Nuevos bares, galerías y proyectos gastronómicos.

Elegido por artistas y chefs como punto de referencia.

Parte del ranking 2025 de Time Out en América Latina.

Portales - Ciudad de México, México