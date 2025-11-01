Este 1 de noviembre, el Señor de los Milagros saldrá en su última procesión por las principales avenidas y calles del Centro de Lima, lo que concentrará a miles de fieles devotos de distintas partes del país. En ese sentido, esto genera que los principales sistemas de transporte de Lima, como el Metropolitano, corredores complementarios y el transporte convencional, cambien de ruta durante este día. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó sobre los desvíos vehiculares para estos servicios de transporte con motivo del último recorrido del Cristo Moreno. Esta medida tiene como propósito velar por la seguridad de las personas que participarán en la jornada religiosa y asegurar el orden y la fluidez del tránsito en las principales vías comprometidas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS DESVÍOS DEL METROPOLITANO Y CORREDORES COMPLEMENTARIOS ESTE 1 DE NOVIEMBRE?

Este sábado 1 de noviembre, por última vez en el año, el Señor de los Milagros saldrá en procesión y en su recorrido por el Centro de Lima pasará por la Av. Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la Av. Emancipación. De esta manera, con el objetivo de garantizar una jornada segura y fluida, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), con apoyo de la Hermandad del Señor de los Milagros y la Policía Nacional del Perú (PNP), dispuso las rutas alternas del transporte público para esta zona con cierres progresivos conforme avance la sagrada imagen y que será restablecido ni bien finalice la procesión. A continuación, así funcionarán los servicios de transporte:

Metropolitano : El servicio regular A modificará temporalmente su recorrido y circulará exclusivamente por la avenida Alfonso Ugarte, realizando una única parada en la estación Quilca. Por su parte, el servicio C funcionará de manera restringida, teniendo como punto final de recorrido la Estación Central en el Centro de Lima. Cabe mencionar que, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla no funcionarán hasta finalizar la procesión del Señor de los Milagros.

: El servicio regular A modificará temporalmente su recorrido y circulará exclusivamente por la avenida Alfonso Ugarte, realizando una única parada en la estación Quilca. Por su parte, el servicio C funcionará de manera restringida, teniendo como punto final de recorrido la Estación Central en el Centro de Lima. Cabe mencionar que, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla no funcionarán hasta finalizar la procesión del Señor de los Milagros. Corredores complementarios : Las unidades del Corredor Azul transitarán en un solo sentido por la Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola (previo a su ruta habitual a Miraflores y Barranco). En sentido opuesto, los buses recorrerán las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Caquetá, Los Próceres y el jirón Virú. En cuanto a la ruta 412 del Corredor Morado tendrá un recorrido restringido hasta la intersección del jirón Virú con Av. Tacna, punto en el que realizará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.

: Las unidades del Corredor Azul transitarán en un solo sentido por la Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola (previo a su ruta habitual a Miraflores y Barranco). En sentido opuesto, los buses recorrerán las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Caquetá, Los Próceres y el jirón Virú. En cuanto a la ruta 412 del Corredor Morado tendrá un recorrido restringido hasta la intersección del jirón Virú con Av. Tacna, punto en el que realizará su retorno hacia San Juan de Lurigancho. Transporte convencional: Los taxis y vehículos particulares que transiten por la avenida Argentina llegarán hasta la Plaza Ramón Castilla y luego retornarán hacia el Callao. Así también, la PNP podría disponer el cierre temporal de calles o avenidas por la zona, medida que será informada con anticipación por sus canales oficiales en las redes sociales.

¿CUÁNTO PESA EL ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encabezada por la física María Elena López, reveló que el anda del Señor de los Milagros tiene un peso que oscila entre 900 y 990 kilos. Este peso se distribuye entre 32 cargadores, lo que permite nivelar la estructura durante su recorrido en procesión.

La especialista detalló que la carga que soporta cada miembro de la Hermandad del Cristo Moreno varía entre 25 y 30 kilos, y el anda se eleva a más de cuatro metros, lo que añade un desafío significativo a la tarea de los cargadores. Estos aspectos técnicos son importantes para entender la logística y el esfuerzo físico implicados en este importante acontecimiento religioso.

