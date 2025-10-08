Hoy América del Sur acoge a varios países emergentes en cuanto a economía se refiere, siendo los centros comerciales aquellos espacios que gracias a infraestructura y servicios ofrecidos, fortalecen el desarrollo de importantes ciudades. Al respecto, la amplitud de ambientes, por ejemplo, actualmente genera que ranking puntual evidencie un Top 10 donde los malls más grandes resaltan, y desde Lima uno muy visitado.

EL TOP 10 DE LOS CENTROS COMERCIALES MÁS GRANDES DE LATINOAMÉRICA

Las familias, parejas o personas de manera individual suelen aprovechar los fines de semana para relajarse acudiendo a concurridos centros comerciales que operan en sus jurisdicciones o cerca a ellas, y esto con la finalidad de adquirir algún producto, pero también para pasar un grato momento, tal y como ocurre en los malls cuyas dimensiones e infraestructura las convierten en los más grandes de América Latina.

Con respecto a esta información, hoy llama la atención el Top 10 preparado por Perú Retail, y donde se incluyen a los mejores establecimientos de dicho rubro considerando la superficie útil destinada a tiendas y ocio tras utilizar la métrica de Área Arrendable (ABA o ABL).

Te compartimos a continuación el listado completo donde figuran los 10 centros comerciales más grandes de América Latina:

1- LESTE ARICANDUVA, Brasil

2- CENTRO MAYOR, Colombia

- Inauguración 2010

- 235.892,83 m² de área comercial

- Cuenta con cerca de 430 establecimientos

- Cuenta con 3.141 plazas de parking distribuidas en tres niveles

3- ALBROOK MALL, Panamá

4- JOCKEY PLAZA, Perú

5- VIVA ENVIGADO, Colombia

- CC de Medellín con 137.000 m² de área arrendada

- CC tiene más de 450 tiendas

6- MALL COSTANERA CENTER, Chile

7- CENTRO SANTA FE, México

8- UNICENTER, Argentina

9- RIO MAR SHOPPING, Brasil

- Cuenta en la ciudad de Fortaleza con una Área Bruta Locável (ABL) de 93.000 m².

- Alberga más de 400 tiendas en total, incluyendo 15 tiendas anclas y 10 megatiendas

- Cuenta con cerca de 80 operaciones de alimentación y 10 salas de cine

10- TOREO PARQUE CENTRAL, MÉXICO

A propósito del Jockey Plaza situado en el distrito limeño de Surco, recordemos que en 2024 fue elegido como el centro comercial preferido de los peruanos, y esto luego de darse a conocer los resultados del informe de estudio cuantitativo elaborado por la División de Investigación de Mercado de Vox Populi Consultoría.

ASÍ ES LESTE ARICANDUVA, EL CENTRO COMERCIAL MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA

Limitando al Este con Perú, Brasil llama la atención de clientes, consumidores y habituales usuarios de tiendas por departamento, por poseer dentro de su territorio al afamado Leste Aricanduva, lugar que acoge a las más importantes marcas retail especializadas en belleza, y además innumerables opciones de decoración, renovación y hasta construcción.

Dicho centro comercial más grande de Latinoamérica se erige actualmente sobre una de las ciudades más pobladas del mundo, y tiene la particularidad de estar compuesto por varios establecimientos de consumo masivo, así como el campus de una casa de estudios.

Con una superficie de 247.000 m², el Shopping Aricanduva de Brasil es el “mayor centro comercial de América Latina y ocupa el primer lugar entre los consumidores de la Zona Este de Sao Paulo”, tal y como lo expone el propio mall para describir a la impresionante estructura que recibe a miles de ciudadanos y visitantes anualmente.

ESTOS SON LOS SERVICIOS Y ATRACTIVOS QUE OFRECE EL LESTE ARICANDUVA DE BRASIL

C.C. compuesto por el Shopping Leste Aricanduva, Interlar Aricanduva (orientada al segmento de muebles) y Auto Shopping Aricanduva (especializado en automóviles, motos, accesorios y servicios).

16 concesionarios completos de vehículos y motos.

13 salas de cine (Cadena Cinemark).

3 plazas de comidas.

Patio de comidas del Leste Aricanduva erigido como el centro comercial más grande de América Latina, y sin duda, uno de los amplios del mundo.

1 hipermercado mayorista.

2 home center.

1 gimnasio.

Zona de entretenimiento dividida en el PLAYCENTER FAMILY y el parque de atracciones Plasma Radical & Skate Park.

Cabe resaltar, que asimismo el Centro Comercial Aricanduva ubicado en Sao Paulo, cuenta con 1 Centro de Convenciones, campus donde funciona una universidad local y un estacionamiento que puede albergar más de 14 mil autos totalmente gratis.