Con el objetivo de garantizar de calidad educativa, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) incrementó en los últimos años su labor de fiscalización en las instituciones de educación superior. En este contexto, mientras la mayoría de universidades cumplen con los estándares básicos requeridos para recibir su licenciamiento institucional, otras no cumplen con las expectativas y sufren la pena de cerrar de manera definitiva sus instalaciones. Por ejemplo, en las últimas semanas dejaron de operar la Universidad Particular de Chiclayo, la Universidad San Andrés y la Universidad Privada Telesup, debido a que no cumplieron con los requisitos que exige Sunedu.

Además de las mencionadas instituciones, otras tres universidades peruanas también suspenderán sus actividades académicas el próximo 31 de diciembre de 2024 ante la falta de licenciamiento. A continuación, te contamos cuáles son las casa de estudio superior en cuestión.

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANAS DEJARÁN DE FUNCIONAR EN DICIEMBRE DE 2024 POR LA FALTA DE LICENCIAMIENTO?

1. Universidad José Carlos Mariátegui

Luego de 29 años de funcionamiento, esta institución dejará de operar debido a problemas en su infraestructura y su calidad académica. Según el Informe Técnico de Licenciamiento N.º 020-2020-Sunedu-02-12, emitido el 19 de febrero de 2020, algunas de las razones que llevaron a que la Universidad José Carlos Mariátegui no reciba el licenciamiento fueron que no demostró tener una planificación en materia de gestión de calidad, además de que no contaba con la disponibilidad del servicio de telefonía e internet en unos de sus locales, según recoge el diario La República.

La #Sunedu denegó la solicitud de licenciamiento a la Universidad José Carlos Mariátegui. La decisión del Consejo Directivo responde al incumplimiento, por parte de la #UJCM, de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la Ley Universitaria. pic.twitter.com/V1zHiRq17F — Sunedu (@SuneduPeru) June 13, 2020

2. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

Debido a deficiencias en su oferta educativa y en la gestión administrativa, esta casa de estudios superior también cerrará sus puertas luego de 36 años de operaciones. Entre las razones de su clausura, explicadas en el Informe Técnico de Licenciamiento N.º 021-2020-Sunedu-02-12, expedido el 21 de febrero de 2020, está el hecho de que los instrumentos normativos que regulan la seguridad y salud de sus locales no identifican los peligros y riesgos de sus ambientes e instalaciones. Además, se evidenció que no contaba con laboratorios, talleres, equipamiento y herramientas digitales que ayuden a seguir los planes de estudio asociados a la ingeniería y ciencias de la salud.

🚨 #ATENCIÓN #Sunedu resolvió denegar la licencia institucional a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez por no cumplir con las condiciones básicas de calidad.



👇 Conoce algunas de las principales deficiencias encontradas. pic.twitter.com/iqpQyttFcd — Sunedu (@SuneduPeru) March 7, 2020

3. Universidad Latinoamericana CIMA

Esta institución no logró superar los 8 años de funcionamiento ya que también suspenderá sus operaciones en diciembre, principalmente porque también presentó carencias en su oferta educativa y gestión administrativa. Según el Informe Técnico de Licenciamiento N.º 003-2020-Sunedu-02-12, emitido el 2 de enero de 2020, entre las razones que hicieron que la universidad cierre sus puertas están el hecho de que no brinda información consistente sobre los planes de estudios para la toma de decisiones de los estudiantes, además de que el diseño de los instrumentos de planificación de la universidad no garantiza el logro de sus objetivos institucionales.

🚨 #Sunedu resolvió denegar la licencia institucional a la Universidad Latinoamericana CIMA, por no cumplir con las condiciones básicas de calidad.



👇 Conoce algunas de las principales deficiencias encontradas. pic.twitter.com/J0abGUKmEe — Sunedu (@SuneduPeru) January 23, 2020

¿CÓMO SABER SI MI UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA LICENCIADA POR SUNEDU?

Para confirmar si una universidad en Perú está licenciada por Sunedu, puedes seguir distintos procedimientos. El primero de ellos es visitar el sitio web oficial de Sunedu, donde encontrarás una sección dedicada a la consulta de licenciamiento. En esta página, puedes utilizar la herramienta de búsqueda para ingresar el nombre de la universidad y obtener información sobre su estatus de licenciamiento, incluyendo el período y otros detalles relevantes. También puedes revisar los comunicados oficiales y resoluciones publicadas en el sitio web de Sunedu, que informan sobre el estado de licenciamiento de las instituciones.

Por otro lado, si deseas realizar un procedimiento más práctico para conocer el licenciamiento de una universidad, puedes comunicarte con Sunedu mediante sus líneas de atención al público o consultar de manera presencial en alguna de sus oficinas.