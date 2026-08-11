En Perú, la constante actividad sísmica hace que muchas viviendas sean vulnerables ante un posible terremoto por su antigüedad, falta de mantenimiento o construcción sin criterios técnicos. En el caso del Centro de Lima, más del 80 % de las casonas antiguas presentan algún grado de riesgo, mientras que los inmuebles construidos con materiales inadecuados también pueden poner en peligro a sus habitantes. En ese sentido, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) alertó sobre los distritos de Lima que representan mayor seguridad ante movimiento telúricos. Esta situación ha despertado el interés de los habitantes por conocer cuáles son estas zonas y ha generado preocupación debido a la precaria preparación que existe en algunos sectores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS MÁS SEGURAS DE LIMA ANTE UN POSIBLE TERREMOTO?

Según el CISMID, algunos distritos de Lima cuentan con suelos más estables frente a un posible terremoto de gran magnitud debido a sus condiciones geológicas, determinadas por las características físicas, químicas y estructurales del terreno y las rocas de cada zona. Sin embargo, el centro de investigación de la UNI también identificó sectores de la capital con suelos inestables o blandos, los cuales presentan un mayor nivel de peligrosidad ante un evento sísmico. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los distritos que integran la lista:

Distritos más seguros:

Breña

Centro de Lima

Jesús María

Lince

Magdalena

Miraflores

Pueblo Libre

San Isidro

San Miguel

Distritos menos seguros:

Ancón

Ate

Chorrillos

Comas

Independencia

Laderas de Carabayllo

San Juan de Lurigancho

Santa Rosa

Ventanilla

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SERÍAN AFECTADAS ANTE UN TERREMOTO DE 8.8?

En una entrevista para RPP, el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, informó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizó un simulacro basándose en un terremoto de 8.8 en Lima y Callao. El estudio indicó que entre 4 y 7 millones de personas resultarían afectadas por este desastre natural, debido al tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción. Entre los distritos identificados con estos factores se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

Según el especialista del Indeci, quien se basó en el informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el mapa de microzonificación sísmica advierte que existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños. Además los predios antiguos o los que han sido construidos sin asesoría profesional podrían correr la misma suerte, mientras que los edificios de más de 20 pisos han sido levantados con normativa antisísmica vigente. Así, Valenzuela brindó una serie de criterios dirigidos a la población para que puedan revisar sus casas, aunque sostuvo que, ante cualquier duda, es mejor recurrir a un ingeniero o arquitecto.