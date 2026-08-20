Un hombre redujo 15 años su edad biológica: estos fueron los hábitos que siguió | Foto: @thedeanh
Un hombre redujo 15 años su edad biológica: estos fueron los hábitos que siguió | Foto: @thedeanh
Por Redacción EC

¿Y si el cuerpo pudiera mostrar una edad mucho menor a la que aparece en el documento de identidad? Esa posibilidad fue puesta a prueba durante ocho meses por un investigador de 47 años, quien siguió una rutina exigente de ayunos prolongados, ejercicio frecuente, alimentación ordenada y monitoreo constante de diferentes funciones del organismo. A partir de ese seguimiento, un sistema de inteligencia artificial calculó su edad biológica cercana a los 32 años, estableciendo una diferencia de casi 15 años respecto de su edad cronológica. El resultado despertó interés por la manera en que ciertos hábitos pueden influir en indicadores fisiológicos y por lo que un seguimiento continuo puede revelar sobre el cuerpo. Descubre quién fue el protagonista, qué hizo durante el estudio y qué significan realmente estos resultados.

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