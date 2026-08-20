¿Y si el cuerpo pudiera mostrar una edad mucho menor a la que aparece en el documento de identidad? Esa posibilidad fue puesta a prueba durante ocho meses por un investigador de 47 años, quien siguió una rutina exigente de ayunos prolongados, ejercicio frecuente, alimentación ordenada y monitoreo constante de diferentes funciones del organismo. A partir de ese seguimiento, un sistema de inteligencia artificial calculó su edad biológica cercana a los 32 años, estableciendo una diferencia de casi 15 años respecto de su edad cronológica. El resultado despertó interés por la manera en que ciertos hábitos pueden influir en indicadores fisiológicos y por lo que un seguimiento continuo puede revelar sobre el cuerpo. Descubre quién fue el protagonista, qué hizo durante el estudio y qué significan realmente estos resultados.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE QUE PARTICIPÓ EN EL ESTUDIO?

El protagonista es Dean Ho, director de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Singapur y único participante del ensayo DELTA. Tenía 47 años cuando comenzó el seguimiento, iniciado en agosto de 2024 y aún activo. Su caso permitió crear un registro personalizado, aunque las conclusiones proceden de una sola persona.

¿QUÉ HÁBITOS SIGUIÓ DURANTE LOS OCHO MESES?

El protocolo combinó varias prácticas exigentes durante el seguimiento. Ho realizaba períodos diarios de ayuno de aproximadamente 20 horas y también cumplió períodos de 48 horas sin consumir calorías. A esto añadió 90 minutos de actividad física cada mañana, alternando entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

Su alimentación siguió un patrón inspirado en la dieta mediterránea, con verduras de hoja, semillas, aceite de oliva y fuentes de proteína magra. Para hidratarse y acompañar los períodos de ayuno, consumió agua, electrolitos, café negro y té negro, sin leche ni azúcar.

¿QUÉ CAMBIÓ EN SU METABOLISMO?

Uno de los indicadores centrales fue la flexibilidad metabólica, es decir, el cambio de glucosa a grasa como fuente de energía. En el seguimiento, el tiempo necesario para completar esa transición bajó desde más de 24 horas hasta 16,5 horas. Los autores lo interpretaron como una mejora de la adaptación metabólica.

Asimismo, su frecuencia cardíaca en reposo bajó de 65 a 46 latidos por minuto. Su horario de sueño también se adelantó, pasó de superar la medianoche a situarse alrededor de las 21:00. El tiempo dedicado a dormir también aumentó, desde unas cinco horas hasta cerca de ocho cada noche.

¿REALMENTE ENVEJECIÓ 15 AÑOS MENOS?

El sistema de inteligencia artificial utilizado por los investigadores estimó que el perfil biológico de Ho correspondía aproximadamente a 32 años. Sin embargo, esto no significa que haya rejuvenecido literalmente 15 años. Se trata de una estimación basada en indicadores fisiológicos y en un modelo desarrollado por el propio equipo.

¿QUÉ LIMITACIONES TIENE EL ESTUDIO?

DELTA todavía continúa y sus hallazgos requieren validación en investigaciones con más participantes. Al tratarse de un solo caso, los resultados no permiten afirmar que cualquier persona pueda obtener la misma reducción de edad biológica siguiendo una rutina similar. El proyecto busca mostrar que el seguimiento continuo puede revelar cambios que un chequeo anual no detecta, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: