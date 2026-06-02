La cocina peruana continúa consolidándose como una de las principales cartas de presentación del país ante el mundo. Su reconocimiento internacional no solo fortalece la imagen del Perú como destino turístico, sino que también impulsa una industria que cada año atrae a miles de viajeros motivados por descubrir sabores, tradiciones y experiencias únicas. Esa proyección volvió a quedar reflejada en la reciente edición de los World Travel Awards Sudamérica, donde el Perú fue nuevamente nominado como Mejor Destino Culinario de Sudamérica 2026. Considerados entre los galardones más prestigiosos de la industria turística global, estos premios reconocen el posicionamiento que la gastronomía peruana ha alcanzado dentro de la oferta turística de la región y su creciente influencia en los mercados internacionales. A continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer sobre este importante tema en el campo del turismo.

¡Un motivo para estar orgullosos! Perú es nominado a este prestigioso premio como Mejor Destino Culinario de Sudamérica: mira AQUÍ cómo votar

Mientras la gastronomía peruana continúa ganando reconocimiento fuera de sus fronteras, un descubrimiento arqueológico realizado en Cusco vuelve a poner al país bajo los reflectores. Se trata de T’aqrachullo o Ancocagua, una ciudadela inca ubicada a 225 kilómetros al noroeste de Machu Picchu que, de acuerdo con investigaciones difundidas por la revista National Geographic, tendría una extensión hasta cuatro veces mayor que la de la emblemática maravilla del mundo.

Más allá de su valor arqueológico, el hallazgo abre una nueva ventana para el turismo peruano. La posibilidad de incorporar un sitio de estas dimensiones al mapa turístico nacional despierta el interés de viajeros que buscan experiencias distintas a los circuitos tradicionales y refuerza el potencial de Cusco como uno de los principales destinos culturales del mundo. En paralelo, el crecimiento de la actividad turística continúa impulsando la necesidad de profesionales capacitados en áreas como guiado, hotelería, gestión turística y atención al visitante.

El impacto económico de esta actividad también queda en evidencia en los números. Según datos de PromPerú, el turismo gastronómico mueve cerca de 200 millones de dólares al año, una cifra que confirma el peso que ha ganado este segmento dentro de la economía nacional. A la par, el creciente interés por la oferta cultural y culinaria del país continúa impulsando la creación de puestos de trabajo y nuevas oportunidades para quienes buscan desarrollarse en la industria turística.

¿Cuáles son las carreras con mayor proyección dentro de este escenario?

El crecimiento del turismo también plantea nuevos desafíos para la formación de profesionales capaces de desenvolverse en una industria cada vez más dinámica y competitiva. En ese escenario, el Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) se ha convertido en una de las principales opciones de preparación para quienes buscan desarrollar una carrera vinculada al turismo, la hotelería y la gastronomía, sectores que requieren personal cada vez más especializado.

Según Orlando Quispe Fuerte, Director de Formación Académica de dicha institución, existen cuatro especialidades que destacan por las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional que ofrecen:

Gastronomía Peruana e Internacional. Esta carrera forma profesionales capaces de representar y difundir la riqueza culinaria del Perú en escenarios nacionales e internacionales. Los estudiantes desarrollan competencias en cocina, innovación gastronómica, gestión y administración de operaciones, lo que les permite desempeñarse en restaurantes, hoteles, cruceros, servicios de catering o emprendimientos propios.

Administración Hotelera. Está orientada a preparar especialistas capaces de liderar operaciones en hoteles, restaurantes, eventos, centros de entretenimiento y cruceros. La formación incluye conocimientos en gestión de alojamiento, alimentos y bebidas, marketing y administración empresarial.

Administración Turística. Forma profesionales preparados para diseñar y gestionar experiencias de viaje innovadoras y sostenibles. Sus egresados pueden desarrollarse en agencias de viajes, tour operadoras, aerolíneas, empresas de ecoturismo, organización de eventos y entidades vinculadas al desarrollo turístico.

Guía Oficial de Turismo. La carrera está enfocada en la interpretación y difusión del patrimonio cultural y natural del Perú, preparando especialistas capaces de brindar experiencias enriquecedoras y sostenibles a visitantes nacionales y extranjeros.

Para Graciela Seminario Marón, jefa del CENFOTUR, el sostenido crecimiento del turismo y el reconocimiento internacional alcanzado por la gastronomía peruana continúan generando nuevas oportunidades para las futuras generaciones de profesionales. En ese escenario, la formación técnica y especializada se convierte en un factor determinante para fortalecer la competitividad del Perú y consolidar su posición dentro de la industria turística global.

¿Cómo votar?

Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026 permanecerán habilitadas hasta el 12 de junio. Quienes deseen apoyar la candidatura del Perú pueden participar siguiendo unos sencillos pasos:

Para emitir su voto, los interesados deben ingresar a linktr.ee/votaporperu o dirigirse a las plataformas digitales de PromPerú, donde encontrarán acceso al proceso de participación.

El siguiente paso consiste en crear una cuenta dentro del sistema y activar el registro mediante el mensaje de verificación enviado al correo electrónico consignado.

Tras completar la validación, solo queda regresar al sitio de votación y elegir al Perú en las distintas categorías habilitadas por la organización.

La participación ciudadana será clave para que el país continúe posicionándose entre los principales referentes turísticos y gastronómicos de Sudamérica.