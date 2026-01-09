Tras el inicio de las vacaciones escolares en el Perú, muchos padres de familia suelen buscar actividades para que sus hijos aprovechen su tiempo de manera productiva antes del inicio del año escolar. Por lo general, estos cursos tienen como objetivo fomentar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo personal, como, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento musical, practicar cocina o repostería e incluso realizar ejercicios, entre otros. Precisamente, la Municipalidad de Lince anunció una buena noticia para los niños y jóvenes del distrito: la implementación de los talleres de verano 2026. Así, estos vecinos se verán beneficiados con 17 talleres deportivos y 10 talleres artísticos totalmente gratuitos, con el objetivo de promover el uso productivo del tiempo libre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS TALLERES GRATUITOS QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE EN EL VERANO 2026?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lince informó que desde el 7 de enero inició las inscripciones para los talleres de verano 2026. Esta importante iniciativa, que buscan potenciar las capacidades físicas, creativas y sociales dentro de un entorno seguro y controlado, está dirigido exclusivamente para niños y adolescentes que residan en el distrito. Para acceder a este beneficio es indispensable que se presente el DNI en físico del alumno o de los padres residentes en dicha comuna, por lo que no aceptarán recibos de luz, agua u otros documentos. Por su parte, para los que no cumplan con este requisito deberán pagar S/ 106 por cada curso.

Así, el inició de clases empezará este lunes 12 de enero en sus dos sedes, tanto para talleres deportivos y artísticos: en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla y en la I. E. M. Micaela Bastidas de Condorcanqui. Entre la variedad de actividades deportivas se encuentran fútbol 6, vóleibol, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco. Mientras que en el plano artístico, los participantes tendrán la oportunidad de asistir a talleres de ballet, danzas afroperuanas, marinera kids, baile moderno, zumba, full body, canto, guitarra, cajón peruano, así como dibujo y pintura dirigidos a niños.

¿DÓNDE SE UBICA EL NUEVO PARQUE DE DIVERSIONES PLEYLING PARK?

En medio de una temporada de verano en el Perú, una nueva propuesta ha surgido en la capital con la inauguración del Pleyling Park en el Circuito de Playas de Magdalena. Si bien presenta una variedad de atracciones mecánicas tradicionales, puestos de comida y juegos de feria dirigidos a niños y adultos, este espacio se caracteriza por ofrecer entrada gratuita al público, así como estacionamiento. Entre los juegos mecánicos que destacan y que tienen un costo de S/ 10 por cada uno se encuentran los trampolines, el gusanito, los carros chocones, el carrusel, la tagada, el barco pirata y la rueda de la fortuna, entre otros.

De esta manera, para llegar al Pleyling Park ubicado en la Costa Verde, los usuarios cuentan con dos opciones: la primera alternativa es llegar en taxi o en auto particular, mientras que la segunda consiste en hacerlo a pie, utilizando las escaleras de acceso desde Magdalena o San Miguel. En cuanto a su horario de atención, según sus redes sociales, el establecimiento se encuentra abierto de lunes a domingo desde las 2:00 p. m. hasta las 11:00 p. m. Es importante mencionar que, el parque de diversiones ha anunciado que estarán atendiendo solo hasta el 15 de febrero de 2026.