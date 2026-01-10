Tras la llegada del verano 2026, es habitual que muchas personas utilicen la refrigeradora para guardar sus alimentos, con el objetivo de evitar de que se descompongan más rápido. Por lo general, una de las principales causas de que los alimentos se pudran con mayor rapidez es el intenso calor, ya que favorece la proliferación de malos olores y la contaminación cruzada. De hecho, esto puede volverse perjudicial para la salud en los integrantes de la casa, debido a que aumentaría el riesgo de enfermedades gastrointestinales. Frente a esta situación, expertos han compartido una serie de métodos caseros para mantener este tipo de electrodoméstico limpio y en buen estado para los alimentos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO MANTENER TU REFRIGERADORA FRESCA Y LIMPIA DURANTE EL VERANO 2026?

El inicio del verano no solo trae consigo una serie de beneficios para las personas, como disfrutar de días más largos y realizar actividades al aire libre, sino también consecuencias para los alimentos, que suelen descomponerse con mayor rapidez de lo habitual. En ese sentido, mantener la refrigeradora sucia o dejar restos de comida puede traer graves consecuencias para la salud, ya que se convierten en un foco de proliferación de microorganismos que provocan intoxicaciones alimentarias. De esta manera, según indicó la plataforma Buenazo, es indispensable que las personas utilicen recipientes de plástico o vidrio, justamente para evitar que los olores se mezclen; mientras que para los aderezos o salsas lo recomendable son los frascos.

Así, entre los consejos que brindó la página web se encuentran revisar las fechas de vencimiento, desechar los alimentos en mal estado, limpiar estantes, cajones y paredes internas, y reorganizar los productos para facilitar el acceso. Eso no es todo, otro de los métodos caseros que ayuda a mantener una refrigeradora limpia y en buen estado es realizar una buena limpieza como mínimo una vez al mes, como por ejemplo, higienizar cajones, estantes, puertas, congelador, entre otros. Además, otra de las maneras que ayuda a neutralizar cualquier mal olor y en simples pasos es el uso de bicarbonato de sodio, agua y vinagre.

¿POR QUÉ NO SE DEBE GUARDAR COMIDA EN BOLSAS DE PLÁSTICO EN LA REFRIGERADORA?

De acuerdo con la doctora Le Thi Hai, del Instituto Nacional de Nutrición de Estados Unidos, el uso de bolsas de plástico para guardar la comida en la refrigeradora podrían ser muy practicas y cómodas para muchas familias, pero no son consideradas como una buena alternativa para almacenar los alimentos por sus compuestos que son insalubres, es decir, por sustancias tóxicas, como colorantes (HAP y benzopireno), que son poderosos carcinógenos y pueden ser transferidos a los alimentos al estar expuestos a altas temperaturas, al igual cuando se quiere calentar la comida. A continuación, esto puede provocar este objeto cotidiano utilizado por muchas personas: