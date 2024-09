Vivimos una época en donde los peruanos tienen varias opciones en cuanto a operadores de líneas móviles. En este sentido, hay posibilidades para elegir que se ajustan a todos los bolsillos y necesidades. En este contexto, según los números del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), recogidos por Forbes Perú, miles de compatriotas han cambiado de empresas de telecomunicaciones en agosto. A continuación, te vamos a presentar estos números y otros detalles.

Vía OSIPTEL: entérate el récord que se registró en agosto sobre el número de líneas móviles que cambiaron de operador

Fueron 404.197 líneas móviles pospago en total las que pasaron de una empresa operadora a otra, de acuerdo lo señalado por Osiptel. Esta es la mayor cantidad de este tipo de casos presentados desde septiembre del 2019 (552.679 portaciones).

Asimismo, Entel y Claro fueron empresas operadoras que tuvieron éxito en el campo de las portaciones a nivel neto (diferencia entre líneas perdidas y ganadas). Llegaron a 9.404 y 4.104 líneas, respectivamente. Bitel, por su parte, alcanzó 114.

Osiptel: ¿Cómo presentar un reclamo por servicios de telecomunicaciones e Internet?

Las continuas molestias vinculadas a los servicios de telecomunicaciones e Internet, deben ser resueltas por las empresas operadoras con la finalidad de mantener el nivel satisfactorio del usuario, asegurar la fidelidad del mismo, y prolongar el vínculo contractual.

El OSIPTEL atenderá un reclamo siempre y cuando en primera instancia no haya sido aprobado por la empresa operadora de telefonía o Internet, y luego de ser admitido por el organismo técnico del Estado peruano, se elevará y hará el seguimiento respectivo.

Según información compartida por la plataforma única del gobierno del Perú, la presentación de un reclamo ante operadoras de telefonía móvil como Movistar, por ejemplo, se podrá efectuar contando con la siguiente documentación como parte de las condiciones básicas para que sea aceptado:

- Muestra de DNI físico

- Brindar número de contrato

- Indicar motivo de la queja

- Presentar copia de recibo como usuario del servicio

- Si el reclamo tiene que ver con la calidad del Internet, antes de hacer formal el trámite de queja, se debe presentar un reporte de avería

Cabe destacar, que si no se logra contactar a la empresa operadora, el usuario puede recibir orientación a través del correo electrónico: usuario@osiptel.gob.pe y/o llamar al 1844 del FonoAyuda desde cualquier rincón del país en el horario de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5.30 p.m. y sábado de 9 a.m. a 2 de la tarde.

Qué es Osiptel

El OSIPTEL está comprometido en lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones; para lo cual, a través de la efectiva competencia y el empoderamiento de los usuarios, orienta su política a:

Promover la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios

Mejorar la calidad de los servicios

Mejorar la atención a los usuarios

Los servicios que entrega como organismo regulador se enmarcan en principios de eficiencia y oportunidad.

Valores Institucionales

Excelencia: entregamos nuestros servicios con la más alta calidad posible, enfocados en satisfacer las necesidades y expectativas del usuario.

entregamos nuestros servicios con la más alta calidad posible, enfocados en satisfacer las necesidades y expectativas del usuario. Integridad: mantenemos un equipo humano con los más altos estándares de honestidad actuando con lealtad a la misión institucional, de acuerdo con los principios y deberes éticos.

mantenemos un equipo humano con los más altos estándares de honestidad actuando con lealtad a la misión institucional, de acuerdo con los principios y deberes éticos. Innovación: tenemos la capacidad de idear soluciones nuevas y más eficientes para la mejora de productos, servicios o procesos, creando valor agregado.