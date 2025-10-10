A pocas semanas de las vacaciones de fin de año, millones de personas en el mundo optan por viajar en avión a través de una amplia red de aeropuertos. De hecho, estos vuelos constituyen la principal alternativa de transporte ágil y seguro tanto para pasajeros como para mercancías, ya sea en modalidad regular, con o sin escalas, chárter o de bajo costo. De esta manera, en medio de las celebraciones de Navidad o Año Nuevo, una plataforma especializada brindó una serie de recomendaciones para las personas que suelen buscar vuelos económicos o con descuentos, con el objetivo de poder reservarlo y disfrutar de unos buenos días de descanso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO PARA RESERVAR UN VUELO?

De acuerdo con la plataforma Travel Leisure, una de las aplicaciones más utilizadas para viajar por miles de internautas en la actualidad es Google Flights, que permite comparar y rastrear precios de pasajes aéreos de cientos de aerolíneas y agencias de viaje. Por consiguiente, el periodo ideal para hacer uso de este beneficio es con una anticipación de 60 días respecto a la fecha prevista de viaje. Es decir, es necesario configurar las alertas de precios de la plataforma a fin de obtener las mejores ofertas. Eso no es todo, según datos de Google, los viajeros pueden reducir gastos al optar por vuelos con escala, permitiéndoles ahorrar en promedio hasta un 22 % frente a las rutas directas.

Por su parte, los expertos en viajes sugirieron buscar vuelos entre lunes y miércoles, ya que se obtiene hasta un 13 % de descuentos, lo cual representa un ahorro en los bolsillos de los usuarios. No obstante, precisaron que elegir días específicos para comprar boletos no representa una gran diferencia, pues el día más económico para adquirir un vuelo resulta apenas 1,3 % más barato que el más costoso. “Las mejores ofertas generalmente se pueden encontrar al reservar en cualquier momento entre mediados de octubre y mediados de noviembre”, explicó Google.

¿QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA CONTARÁ CON EL VUELO MÁS LARGO DEL MUNDO?

Luego de que la aviación comercial impulsara diversas rutas que superan las 16 horas de vuelo, recientemente se anunció que se iniciará una conexión entre Shanghái (China) y Buenos Aires (Argentina), a través de China Eastern Airlines. Este vuelo tendrá una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda y recorrerá cerca de 19.681 kilómetros, alcanzando aproximadamente 29 horas sobre el cielo.

Y es que, esta ruta presenta una marcada diferencia en sus tiempos de recorrido, es decir, mientras que el vuelo desde China hacia Argentina tomará alrededor de 25 horas y 30 minutos, el retorno se extenderá hasta las 29 horas, consolidándose así como el vuelo directo más largo del mundo en operación actualmente. Cabe mencionar que, pese a que el avión hará una parada técnica en Auckland, los pasajeros no tendrán la necesidad de salir de la nave, por lo que se considera un vuelo directo y sin escalas.