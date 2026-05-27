Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vivir aquí cuesta una fortuna: el ranking de los países más caros de Sudamérica | Foto: Pexels
Vivir aquí cuesta una fortuna: el ranking de los países más caros de Sudamérica | Foto: Pexels
Por José Templo

Mudarse dentro de Sudamérica puede representar un gran cambio para el bolsillo dependiendo del destino elegido. Mientras algunos países ofrecen costos más accesibles para vivienda, alimentación y servicios, otros mantienen precios elevados que afectan directamente el día a día de sus ciudadanos y complican la economía de miles de familias. Un reciente informe internacional reveló cuáles son las naciones más costosas de la región tomando en cuenta factores como alquileres, capacidad de compra y nivel de vida. Perú aparece dentro del top 10, aunque no ocupa los primeros lugares del listado y aún se mantiene por debajo de otros mercados sudamericanos con precios mucho más altos. Descubre qué países lideran el ranking, cómo se encuentran los indicadores de alquiler y poder adquisitivo, y por qué algunas naciones resultan mucho más caras para vivir actualmente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.