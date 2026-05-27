Mudarse dentro de Sudamérica puede representar un gran cambio para el bolsillo dependiendo del destino elegido. Mientras algunos países ofrecen costos más accesibles para vivienda, alimentación y servicios, otros mantienen precios elevados que afectan directamente el día a día de sus ciudadanos y complican la economía de miles de familias. Un reciente informe internacional reveló cuáles son las naciones más costosas de la región tomando en cuenta factores como alquileres, capacidad de compra y nivel de vida. Perú aparece dentro del top 10, aunque no ocupa los primeros lugares del listado y aún se mantiene por debajo de otros mercados sudamericanos con precios mucho más altos. Descubre qué países lideran el ranking, cómo se encuentran los indicadores de alquiler y poder adquisitivo, y por qué algunas naciones resultan mucho más caras para vivir actualmente.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES MÁS CAROS DE SUDAMÉRICA?

De acuerdo con el reporte “Cost of Living Index 2026” elaborado por Numbeo, Uruguay encabeza la lista como el país sudamericano con el costo de vida más elevado. El estudio considera precios de vivienda, gastos cotidianos y poder adquisitivo local.

Uruguay alcanzó el índice más alto de la región, mientras que Guyana apareció en el segundo lugar gracias al incremento de precios y alquileres. Surinam también figura entre los más costosos pese a registrar un poder adquisitivo más limitado. Argentina y Chile completan los primeros lugares con elevados gastos en servicios y vivienda.

Montevideo - Uruguay. (Foto: Shutterstock)

¿EN QUÉ POSICIÓN SE ENCUENTRA PERÚ EN EL RANKING?

Perú se ubica en el séptimo lugar dentro de los países más caros de Sudamérica. Después de Perú, el ranking se completa con Colombia en el octavo puesto, Ecuador en el noveno y Brasil en el décimo lugar. Venezuela, por su parte, aparece en la sexta posición, justo antes del territorio peruano.

¿POR QUÉ ALGUNOS PAÍSES RESULTAN MÁS CAROS PARA VIVIR?

El costo de vida depende de múltiples factores económicos y sociales. Entre ellos destacan el precio de los alquileres, el valor de los alimentos, los servicios básicos y el nivel salarial de cada país. También influye la estabilidad económica, la inflación y la capacidad de compra de los ciudadanos.

En algunos casos, aunque los salarios sean mayores, los gastos diarios aumentan de manera similar, reduciendo el poder adquisitivo. Además, ciudades con alta demanda de vivienda o dependencia de productos importados suelen registrar precios más elevados, según informa la plataforma Mercado Negro.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES MÁS SEGUROS DEL MUNDO?

Mientras algunos rankings evalúan el costo de vida, otros analizan la seguridad y la paz global. Según recoge National Geographic del Global Peace Index, Islandia fue considerada nuevamente como el país más seguro del planeta gracias a sus bajos índices de criminalidad y estabilidad social.

El listado también incluye a Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza entre los primeros puestos. Además, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia destacan por sus políticas de bienestar, seguridad ciudadana y calidad de vida. Perú, por su parte, fue mencionado entre los países que más mejoraron en seguridad durante el último año.

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