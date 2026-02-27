Netflix confirma el regreso de su producción más costosa para este 2026. Se trata de una ambiciosa saga de ciencia ficción, cuyos creadores son Alexander Woo y la dupla formada por David Benioff y D.B. Weiss (mentes detrás de Juego de Tronos). Los productores actualmente afinan cada detalle en posproducción y prometen una escala visual sin precedentes.

Aunque la plataforma aún no revela la fecha exacta de estreno, la expectativa crece entre los seguidores. Descubre qué serie es, los detalles de su estreno, el millonario ahorro en su producción y qué esperar de esta nueva etapa galáctica.

¿CUÁL ES LA SERIE QUE REGRESA EN 2026?

Se trata de ‘El problema de los 3 cuerpos’, la adaptación televisiva de la aclamada novela de ciencia ficción escrita por Liu Cixin. Convertida en uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix, la ficción destacó por su compleja trama y su impresionante despliegue de efectos digitales.

Su primera temporada posicionó a la plataforma en la cima del streaming en cuanto a superproducciones, combinando ciencia, drama y una amenaza extraterrestre que pone en jaque a la humanidad.

3 Body Problem. | Foto: Netflix

¿DE QUÉ TRATA “EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS”?

“El problema de los 3 cuerpos” nos muestra el primer contacto humano con vida extraterrestre, el cual genera un conflicto entre ambas especies durante mucho tiempo, comenzando desde los años 60.

“Una terrible decisión en la China de los 60 llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos del presente, quienes enfrentan la mayor amenaza para la humanidad”, dice la sinopsis oficial de la serie de Netflix.

Se enfoca en Ye Wenjie, un científico que, sin quererlo, le da la ubicación de la Tierra a los extraterrestres, que se preparan para invadirla.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA NUEVA TEMPORADA Y EN QUÉ ETAPA SE ENCUENTRA?

Aunque la plataforma aún no define el día exacto, todo apunta a que el lanzamiento ocurrirá a finales de 2026.

El rodaje culminó en enero y, debido a la magnitud de sus efectos visuales, la serie atraviesa ahora un extenso proceso de posproducción. Este trabajo técnico será clave para mantener el nivel cinematográfico que caracterizó la primera entrega y que exige una elaboración minuciosa antes de su lanzamiento mundial.

¿QUÉ CAMBIOS PROMETEN LOS CREADORES EN LA NUEVA TEMPORADA?

Los responsables del proyecto anticipan un giro radical hacia una atmósfera de dimensiones espaciales. Según explicaron Benioff, Weiss y Woo, “el tono cambia mucho en la segunda temporada. Es mucho más grande. Todo se vuelve más salvaje, los conflictos se vuelven más cósmicos”.

La historia se enfocará en la organización de la humanidad para enfrentar la inminente llegada de una civilización de otro planeta.

¿CÓMO HA LOGRADO NETFLIX REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN?

Para hacer sostenible el proyecto, la compañía trasladó el set desde el Reino Unido hacia Hungría, donde se filmaron la segunda y tercera temporada de forma consecutiva. Esta maniobra permitió que ambas entregas cuesten cerca de 270 millones de dólares, una cifra similar a lo invertido únicamente en el primer bloque de episodios, donde cada capítulo tuvo un presupuesto real de casi 30 millones, según informa la plataforma MeriStation.