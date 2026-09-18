Después de conquistar a millones de espectadores durante años y convertirse en una de las franquicias más reconocidas de Netflix, una de las producciones más exitosas de la plataforma vuelve a ser noticia con nuevos episodios, para sorpresa de sus seguidores de todo el mundo entero. Aunque su historia principal ya llegó a su conclusión, el universo de la ficción continúa expandiéndose mediante una producción animada que recupera a varios de sus personajes más conocidos y los lleva a una nueva aventura ambientada décadas atrás. La segunda temporada de esta serie acaba de llegar al catálogo con diez capítulos que presentan misterios, criaturas y una amenaza inesperada. Descubre de qué serie se trata, qué ocurre en esta nueva entrega y quiénes forman parte del reparto de voces.

¿QUÉ SERIE DE NETFLIX REGRESA CON NUEVOS EPISODIOS?

Se trata de ‘Stranger Things: Relatos del 85′, la serie animada que amplía el universo de Stranger Things. Su segunda temporada se estrenó en Netflix el 17 de septiembre de 2026 y cuenta nuevamente con diez episodios. La producción mantiene viva la franquicia después del cierre de la serie principal, que terminó tras cinco temporadas y se consolidó como la producción propia más vista de la plataforma, con más de 1.200 millones de visionados acumulados hasta finales de 2025.

"Stranger Things: Relatos del 85" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO OCURREN LOS ACONTECIMIENTOS DE ESTA HISTORIA?

La trama está ubicada durante el invierno de 1985, entre los acontecimientos de la segunda y la tercera temporada de la serie original. En la primera entrega animada, Eleven, Mike y el resto del grupo tuvieron que enfrentarse a nuevas criaturas mientras intentaban impedir que un portal hacia el Mundo del Revés fuera abierto. Para superar aquella situación contaron también con la ayuda de Nikki Baxter, quien se convirtió en una nueva integrante de esta aventura.

¿QUÉ NUEVO PELIGRO AMENAZA A HAWKINS?

La segunda temporada comienza con los jóvenes disfrutando de las recreativas mientras aguardan la celebración de San Valentín. La aparente tranquilidad cambia cuando unas peculiares flores empiezan a surgir de manera inesperada en distintos lugares de Hawkins. Aunque inicialmente no parecen representar ningún riesgo, la situación pronto se transforma en un problema para toda la ciudad. Además, la pandilla se encuentra con un espíritu desconocido que aumenta el misterio y los obliga a buscar nuevamente una forma de proteger a la comunidad.

¿QUIÉNES SON LAS VOCES DE LOS PERSONAJES?

A diferencia de la producción original, las estrellas de Stranger Things no regresan para interpretar vocalmente a sus personajes en inglés. El reparto de esta serie animada está conformado por:

Brooklyn Norstedt como Eleven/Jane Hopper.

Luca Diaz como Mike Wheeler.

Jolie Hoang-Rappaport como Max Mayfield.

Elisha Williams como Lucas Sinclair.

Braxton Quinney como Dustin Henderson.

Benjamin Plessala como Will Byers.

Odessa A’zion como Nikki Baxter.

Brett Gipson como Jim Hopper.

Janeane Garofalo como Anna Baxter.

Jeremy Jordan como Steve Harrington.

Alessandra Antonelli como Nancy Wheeler.

Cabe señalar que la expansión de este universo todavía tiene más proyectos en camino. Netflix trabaja en un nuevo spin-off, mientras ‘Stranger Things: The First Shadow’, obra teatral que explora los antecedentes de Vecna, busca también llegar a la plataforma mediante una futura adaptación, según informa Xataka.

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