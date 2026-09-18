Vuelve la serie más popular de Netflix: nuevos episodios ya se encuentran en la plataforma | Foto: Netflix
Vuelve la serie más popular de Netflix: nuevos episodios ya se encuentran en la plataforma | Foto: Netflix
Por Redacción EC

Después de conquistar a millones de espectadores durante años y convertirse en una de las franquicias más reconocidas de Netflix, una de las producciones más exitosas de la plataforma vuelve a ser noticia con nuevos episodios, para sorpresa de sus seguidores de todo el mundo entero. Aunque su historia principal ya llegó a su conclusión, el universo de la ficción continúa expandiéndose mediante una producción animada que recupera a varios de sus personajes más conocidos y los lleva a una nueva aventura ambientada décadas atrás. La segunda temporada de esta serie acaba de llegar al catálogo con diez capítulos que presentan misterios, criaturas y una amenaza inesperada. Descubre de qué serie se trata, qué ocurre en esta nueva entrega y quiénes forman parte del reparto de voces.

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