La enseñanza terciaria en Perú cuenta con grandes representantes a nivel nacional, y a la vez reconocidas instituciones que incluso de manera global continúan obteniendo muy buenas puntuaciones en diversas clasificaciones internacionales publicadas hacia el 2025. En ese sentido, ahora llama la atención lo que refiere la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) con respecto al IV Informe Bienal 2021-2022 que mediante Ranking Universitario el 23 de setiembre dio a conocer el listado integrado por las mejores universidades privadas del país, y entre las cuales resalta la presencia de reconocida casa de estudios cuyo campus principal está ubicado en Lima Norte.

ESTA UNIVERSIDAD DE LIMA NORTE FIGURA MEJOR POSICIONADA EN RANKING UNIVERSITARIO DE SUNEDU QUE LA PROPIA PACÍFICO, ENTRE OTRAS RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL

Va culminando el 2025, y desde la Sunedu llegan gratas noticias para institución de educación superior privada cuyo fundador es César Acuña, y esto luego de darse a conocer el Ranking del IV Informe Bienal 2021-2022 conformado por también la de Lima, Pacífico, entre otras más de 40.

De acuerdo a la información vertida el 23 de setiembre, la Universidad César Vallejo (UCV) es aquella que con un sétimo lugar en clasificación general de las casas de estudios peruanas sujetas a “análisis descriptivo de indicadores y tendencias basado en información administrativa”, incluso supera a las mencionadas líneas arriba, pero aún quedando lejos de la Cayetano Heredia como número 1.

La consolidación de la institución fundada por César Acuña, y que hoy la posiciona en Top 7 de las mejores privadas del país, se debe “gracias a su propuesta académica innovadora, la calidad de sus programas y el impacto positivo que genera en la sociedad”.

Así lo precisa la propia UCV, destacando dicho reconocimiento recibido por parte de la Sunedu mediante un Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022 publicado el 23 de setiembre, donde figura remarcada la idea de buscar “retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente”, y asimismo valorar los factores que fortalecen el prestigio y proyección educativa de más 80 universidades públicas y privadas peruanas.

ESTOS SON LOS TOP 10 INTEGRADOS POR LAS MEJORES UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL PERÚ, SEGÚN RANKING DE SUNEDU

Buscando retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente, y mediante el análisis descriptivo de indicadores y tendencias basado en información administrativa reportada por las respectivas casas de estudios ubicados a nivel nacional, hoy la Sunedu presenta los resultados del IV Informe Bienal 2021-2022 que ofrece el denominado Ranking Universitario 2025.

En dicho listado figuran más de 40 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, y si bien destacan algunas de las más prestigiosas del Perú, actualmente figuran otras llamando la atención incluso globalmente.

A continuación, te presentamos los resultados del IV Informe Bienal 2021-2022 publicado por la Sunedu, y así el Top 10 de Ranking Universitario que integran las mejores universidades del país:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

1- Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

2- Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)

3- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4- Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

5- Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

6- Universidad Nacional Federico Villarreal

7- Universidad Nacional de Moquegua

8- Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

9- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

10- Universidad Nacional del Altiplano

UNIVERSIDADES PRIVADAS

1- Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

2- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

3- Universidad Científica del Sur (Científica)

4- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

5- Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

6- Universidad San Martín de Porres (USMP)

7- UCV

8- Universidad Continental

9- Universidad Ricardo Palma

10- Universidad de Lima

Con respecto a la elaboración del Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, resulta importante destacar que según la Sunedu, y en el caso de las instituciones privadas incluidas, la Universidad Científica del Sur ha escalado posiciones hasta ubicarse en el tercer lugar, mientras la UCV, Continental y Ricardo Palma consolidan su presencia entre las diez primeras; en tanto del lado de las públicas, la Universidad Nacional de Moquegua y también la Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (Amazonas) resaltan por ingresar por primera vez al Top 10 oficialmente publicado.

ASÍ HAN REACCIONADO LAS 2 UNIVERSIDADES PERUANAS LÍDERES DEL RANKING PUBLICADO POR SUNEDU

El 23 de setiembre 2025, la Sunedu hizo público el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, donde los grandes líderes resultaron ser la UPCH y la UNMSM.

La UNMSM vuelve a llamar la atención por liderar rankings universitarios, y en esta ocasión tras la publicación del IV Informe Bienal 2021-2022 que la coloca líder entre casi 40 instituciones públicas del Perú. (Fuente: UNMSM)

A propósito de la información compartida por parte del organismo adscrito al Minedu, la mejor universidad pública del Perú hizo uso de su página web para valorar dicho reconocimiento, y destacar que este número 1 también se refleja en el ámbito internacional posicionándose como la primera en clasificaciones globales como QS World University Rankings (puestos 951-1000), Scimago Institutions Ranking y Ranking Web of Universities (Webometrics).

Por parte de la UPCH, igualmente aprovechó las plataformas digitales que opera para evidenciar satisfacción por el liderazgo en Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, manifestando que esta noticia hace aún más especial su mes de aniversario y “confirma que nuestra búsqueda de la excelencia sigue dando frutos gracias al esfuerzo y compromiso de toda la comunidad herediana”.