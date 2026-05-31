Por Redacción EC

Al momento de elegir un destino para viajar, usualmente las personas toman en cuenta diversos factores, como los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Por estas razones, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que viajan periódicamente para disfrutar de su estadía. De hecho, muchas plataformas de viajes han enfatizado que los adultos mayores disfruten de estos recorridos con mayor calma, visitando museos, parques, monumentos, entre otros. En ese contexto, con el objetivo de que los viajes a determinados destinos sean más placenteros, un estudio sobre turismo presentó las mejores ciudades del mundo para que las personas mayores de 65 años puedan disfrutar de la mejor manera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.