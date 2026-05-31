Al momento de elegir un destino para viajar, usualmente las personas toman en cuenta diversos factores, como los lugares ideales para visitar, el presupuesto, la cultura o simplemente el idioma. Por estas razones, algunos países se han consolidado como los más populares entre los turistas, que viajan periódicamente para disfrutar de su estadía. De hecho, muchas plataformas de viajes han enfatizado que los adultos mayores disfruten de estos recorridos con mayor calma, visitando museos, parques, monumentos, entre otros. En ese contexto, con el objetivo de que los viajes a determinados destinos sean más placenteros, un estudio sobre turismo presentó las mejores ciudades del mundo para que las personas mayores de 65 años puedan disfrutar de la mejor manera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES CIUDADES PARA VIAJAR DESPUÉS DE LOS 65 AÑOS?

En esta etapa de la vida al pasar los 65 años, los viajes adquieren un carácter más reflexivo y auténtico en la vida de estas personas, convirtiéndose en una manera de observar el mundo desde una perspectiva más consciente y positiva, alejada del turismo de consumo rápido. Así, a través de una investigación de AllClear Travel, publicado en febrero de 2026, analizó 175 ciudades con base en ocho criterios, entre los que se incluyen la capacidad de transitabilidad, la seguridad, el acceso y la calidad de los servicios de salud, los niveles de ruido y contaminación lumínica, la disponibilidad de espacios verdes, la densidad de la oferta cultural, el clima y el porcentaje de hoteles accesibles, los cuales se convierten en las más acogedores entre este grupo etario, conforme comparte la plataforma Viajar.

Valencia (España) : Esta ciudad fue reconocida como el destino más amigable del mundo para los viajeros mayores, gracias a su clima favorable, abundantes espacios verdes y condiciones que facilitan su recorrido con comodidad. La ciudad también destaca por atractivos como el Jardín del Turia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

: Esta ciudad fue reconocida como el destino más amigable del mundo para los viajeros mayores, gracias a su clima favorable, abundantes espacios verdes y condiciones que facilitan su recorrido con comodidad. La ciudad también destaca por atractivos como el Jardín del Turia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Haya (Países Bajos) : Este ocupa el segundo lugar del ranking, impulsada por la alta calidad de su sistema de salud, que ofrece mayor seguridad a los viajeros con condiciones médicas. El informe también resalta sus espacios naturales, sus canales, la playa de Scheveningen y su oferta cultural, que incluye museos como el Mauritshuis.

: Este ocupa el segundo lugar del ranking, impulsada por la alta calidad de su sistema de salud, que ofrece mayor seguridad a los viajeros con condiciones médicas. El informe también resalta sus espacios naturales, sus canales, la playa de Scheveningen y su oferta cultural, que incluye museos como el Mauritshuis. Ámsterdam (Países Bajos) : El lugar se encuentra en el tercer lugar del ranking gracias a su alta caminabilidad y accesibilidad, así como a su red de canales, barrios tranquilos y variada oferta cultural, que incluye espacios emblemáticos como el Rijksmuseum y la Casa de Ana Frank.

: El lugar se encuentra en el tercer lugar del ranking gracias a su alta caminabilidad y accesibilidad, así como a su red de canales, barrios tranquilos y variada oferta cultural, que incluye espacios emblemáticos como el Rijksmuseum y la Casa de Ana Frank. Róterdam (Países Bajos) : Figura en el top 5 como una ciudad moderna y accesible, destacada por su alta calidad sanitaria y bajos niveles de contaminación. Reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, ofrece arquitectura contemporánea y una buena movilidad gracias a su transporte público, además de atractivos como la Markthal y las Casas Cubo.

: Figura en el top 5 como una ciudad moderna y accesible, destacada por su alta calidad sanitaria y bajos niveles de contaminación. Reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial, ofrece arquitectura contemporánea y una buena movilidad gracias a su transporte público, además de atractivos como la Markthal y las Casas Cubo. Copenhague (Dinamarca): Destaca por su ambiente acogedor y tranquilo, reflejado en su estilo de vida “hygge”. La ciudad es fácil de recorrer y ofrece canales, espacios verdes, palacios y museos, además de una reconocida oferta gastronómica, consolidándose como un destino de alta calidad de vida y ritmo relajado.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.