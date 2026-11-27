Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, una serie de misterio y crímenes reales, recientemente estrenada en la plataforma, ha llamado la atención de los espectadores por sus impactantes escenas y testimonios. Aunque cuenta con solo tres capítulos, esta producción estadounidense ha logrado cautivar al público y posicionarse entre las más vistas en varios países del mundo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SERIE DE NETFLIX SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS MÁS VISTAS?

La serie documental “Los juicios de Karen Read”, estrenada el 23 de noviembre en Netflix, consta de tres episodios que duran entre 47 y 51 minutos cada uno, y reconstruyen la misteriosa muerte del policía John O’Keefe, ocurrida en enero de 2022 en Massachusetts. En ese entonces, la fiscalía acusó a Read, pareja de la víctima, de atropellarlo con su camioneta tras una discusión, mientras que la defensa sostuvo que el agente fue agredido dentro de una vivienda y abandonado en la nieve para simular un accidente.

Asimismo, tras un segundo juicio, Karen Read fue declarada no culpable de asesinato en segundo grado el 18 de junio de 2025, aunque sí recibió una condena menor por conducir bajo los efectos del alcohol. De esta manera, el caso continúa en los tribunales, con demandas civiles y contrademandas, y sigue generando controversia en la audiencia norteamericana. En tanto, la serie de Netflix reconstruye los hechos a través de testimonios inéditos de familiares, amigos de la víctima, miembros del jurado y testigos, conforme comparte AS.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA SERIE BASADA EN EL ÚLTIMO LIBRO DE LA SAGA ‘CREPÚSCULO’?

De acuerdo con el medio especializado What’s on Netflix, la plataforma de streaming prepara una serie animada basada en ‘Sol de medianoche’, la novela de Stephenie Meyer que relata los acontecimientos de ‘Crepúsculo’ desde la perspectiva de Edward Cullen. Por su parte, Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television, confirmó que el proyecto contempla el desarrollo de dos temporadas para alegría del público, con las que se busca ampliar el universo de la saga vampírica.

Así, esta apuesta, poco habitual para una producción de este tipo, reflejaría la confianza de Netflix en la franquicia. No obstante, aún no se ha confirmado si la segunda temporada continuará adaptando ‘Sol de medianoche’ o abordará otras novelas de Meyer, conforme comparte OkDiario. “Se trata de un encargo de dos temporadas de animación para adultos en Netflix. Stephenie y su equipo están muy involucrados; de hecho, dirigen el proceso junto a nosotros en Netflix”, dijo Beggs.

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